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Шольц в Казахстане заявил о планах укрепить сотрудничество

Лиза Ламбрехт
16 сентября 2024 г.

Германия хочет продолжить закупки нефти из Казахстана и укрепить экономическое сотрудничество с регионом. На встрече с Токаевым Шольц спросил и о войне в Украине, в ответ президент Казахстана назвал РФ "непобедимой".

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане
Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев на встрече в КазахстанеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время визита в Астану заявил о стремлении к более тесному экономическому сотрудничеству с Казахстаном. "Мы очень рады, что наш обмен сырьевыми товарами продвигается хорошо", - заявил глава правительства ФРГ в понедельник, 16 сентября, на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Шольц особенно отметил надежность поставок нефти из этой центральноазиатской страны, обеспечивающих более 20% потребления на нефтеперерабатывающем заводе PCK Raffinerie в городе Шведте.

Кроме того, Шольц заявил о планах развивать сотрудничество с Астаной в сфере транспорта и логистики, а также содействовать расширению торговли. При этом, подчеркнул он, Берлин намерен предотвратить использование международной торговли для обхода санкций, введенных Евросоюзом в отношении России из-за развязанной ею войны против Украины.

Казахстан является третьим по величине экспортером нефти в Германию после Норвегии и США, а его доля от общего объема поставок нефти в ФРГ составляет 11,7%. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Казахстан частично компенсировал потерю российского сырья, в том числе с помощью поставок на НПЗ в Шведте, который до этого зависел от закупок из РФ и испытывал трудности. Ожидается, что в ходе визита Шольц и Токаев согласуют продление экспорта казахстанской сырой нефти в Германию в объеме 100 тысяч тонн в месяц, а также договорятся об увеличении объемов этих поставок, отмечает dpa.

Шольц спросил о войне в Украине, Токаев назвал РФ "непобедимой"

Как сообщает агентство "КазТАГ", во время встречи канцлер ФРГ попросил Токаева высказаться о возможностях урегулирования войны РФ против Украины. Президент Казахстана заявил в ответ, что "в военном отношении Россия непобедима", и предложил сначала прекратить боевые действия, "а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов".

"С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества", - заявил Токаев, добавив, что "в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу" и между Киевом и Астаной никогда не было разногласий.

Токаев также выразил поддержку "мирному плану" Китая и Бразилии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Бразилии и Китая деструктивными. "Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? Для чего этот театр?" - прокомментировал он.

Поездка Шольца по Центральной Азии

Как ожидается, в Казахстане Олаф Шольц также примет участие в саммите формата "С5+1" с главами пяти центральноазиатских республик: Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Ранее эксперты в разговоре с DW предполагали, что основной акцент на встрече будет сделан на улучшение экономических отношений с регионом. Именно поэтому, как сообщили в правительстве ФРГ, канцлера в его поездке по Центральной Азии сопровождает "большая и высокопоставленная экономическая делегация".

15 сентября Шольц и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) посетили Узбекистан, где подписали миграционное соглашение с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Ожидается, что этот договор упростит легальную миграцию в ФРГ для граждан Узбекистана и высылку тех, кто находится на территории Германии нелегально. Кроме того, по сообщениям СМИ, Берлин вел тайные переговоры с Ташкентом, чтобы получить возможность высылать через Узбекистан на родину афганцев, не имеющих права на статус беженца, без прямых договоренностей с талибами.

 

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