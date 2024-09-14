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Шольц: У НПЗ в Шведте до конца года может появиться владелец

Алексей Волошинов
14 сентября 2024 г.

"Роснефти" дали понять, что ее доля в НПЗ в Шведте должна быть продана. Возможным покупателем, как сообщалось, может стать Катар.

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Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в Шведте (фото из архива)
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в Шведте (фото из архива)Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассчитывает, что до конца года удастся прояснить ситуацию вокруг будущей структуры собственности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK Raffinerie в городе Шведте, контрольный пакет акций которого принадлежит Rosneft Deutschland - дочерней компании "Роснефти". Об этом он заявил во время общения с избирателями в федеральной земле Бранденбург в субботу, 14 сентября.

По словам главы германского правительства, "Роснефти" дали понять, что ее доля в НПЗ, находящаяся на сегодняшний день в доверительном управлении у властей ФРГ, должна быть продана. Российская компания проинформирована об "убедительных" переговорах, которые в настоящее время ведутся на предмет покупки НПЗ в Шведте, сказал Шольц.

Покупателем НПЗ в Шведте может стать Катар

В конце августа 2024 года издание Business Insider сообщало, что пакет акций "дочки" "Роснефти" в PCK Raffinerie может быть выкуплен Катаром. В свою очередь правительство ФРГ подтверждало, что в течение последних нескольких месяцев неоднократно вступало в контакт с Дохой по поводу инвестиционных возможностей в Германии.

Доверительное управление дочерними компаниями "Роснефти" в Германии

В сентябре 2022 года Германия на фоне войны РФ в Украине лишила "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под доверительное управление Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur).

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров", таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с российским концерном.

"Роснефть", которая настаивала, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.

В начале сентября этого года Минэкономики ФРГ сообщило об очередном продлении доверительного управления над дочерними компаниями "Роснефти" еще на шесть месяцев - до 10 марта 2025 года.

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