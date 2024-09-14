Шольц: У НПЗ в Шведте до конца года может появиться владелец

"Роснефти" дали понять, что ее доля в НПЗ в Шведте должна быть продана. Возможным покупателем, как сообщалось, может стать Катар.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассчитывает, что до конца года удастся прояснить ситуацию вокруг будущей структуры собственности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK Raffinerie в городе Шведте, контрольный пакет акций которого принадлежит Rosneft Deutschland - дочерней компании "Роснефти". Об этом он заявил во время общения с избирателями в федеральной земле Бранденбург в субботу, 14 сентября.

По словам главы германского правительства, "Роснефти" дали понять, что ее доля в НПЗ, находящаяся на сегодняшний день в доверительном управлении у властей ФРГ, должна быть продана. Российская компания проинформирована об "убедительных" переговорах, которые в настоящее время ведутся на предмет покупки НПЗ в Шведте, сказал Шольц.

Покупателем НПЗ в Шведте может стать Катар

В конце августа 2024 года издание Business Insider сообщало, что пакет акций "дочки" "Роснефти" в PCK Raffinerie может быть выкуплен Катаром. В свою очередь правительство ФРГ подтверждало, что в течение последних нескольких месяцев неоднократно вступало в контакт с Дохой по поводу инвестиционных возможностей в Германии.

Доверительное управление дочерними компаниями "Роснефти" в Германии

В сентябре 2022 года Германия на фоне войны РФ в Украине лишила "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под доверительное управление Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur).

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров", таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с российским концерном.

"Роснефть", которая настаивала, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.

В начале сентября этого года Минэкономики ФРГ сообщило об очередном продлении доверительного управления над дочерними компаниями "Роснефти" еще на шесть месяцев - до 10 марта 2025 года.