Украина и Казахстан все больше заменяют Германии Россию

Главным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве стала Украина, так что Россия в этом году окончательно утратила свою многолетнюю роль. К тому же ее вот-вот обгонит Казахстан. Его значение как поставщика энергоносителей в ФРГ растет, импорт из Азербайджана также заметно увеличился. В то же время снижаются объемы предполагаемого параллельного импорта немецкой продукции в РФ через постсоветские страны.

Пример для Украины: Польша обогнала Китай

Таковы ключевые выводы из свежих данных о внешней торговле Германии в первой половине 2024 года, касающиеся стран на территории бывшего СССР. Их представил 19 августа Восточный комитет немецкой экономики (OA). Он имеет эксклюзивный доступ к банку данных Федерального статистического ведомства (Destatis) и регулярно публикует детальную статистику об экспортно-импортных операциях ФРГ с бывшими социалистическими странами Восточной Европы и постсоветскими государствами.

Само Destatis представило 19 августа общие сведения о внешней торговле Германии. С января по июнь экспорт товаров Made in Germany составил почти 802 млрд евро. Это на 1,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о некотором снижении спроса на немецкую продукцию на мировом рынке. Тем не менее бизнес ФРГ каждый месяц продавал за рубеж товаров примерно на 130 млрд евро, что весьма убедительно опровергает утверждения о быстрой деиндустриализации страны. Главными статьями экспорта традиционно являются автомобили и компоненты к ним, станки и оборудование, а также химическая продукция.

Автомобили концерна Volkswagen ждут в порту Эмдена отправки в США Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Основным покупателем товаров Made in Germany были и остаются Соединенные Штаты Америки, на них в первом полугодии пришлись примерно 10% экспорта (80,7 млрд евро). Затем идут Франция и Нидерланды. Однако Восточный комитет особо обратил внимание на то, что Польша впервые обогнала Китай, купив у Германии больше товаров (на 48,4 млрд евро), чем КНР (48,2 млрд евро). В результате Польша поднялась на четвертое место в списке важнейших рынков сбыта немецкой продукции.

"Это должно стать стимулом для новой Еврокомиссии и для кандидатов на вступление в ЕС без промедления продолжить расширение ЕС на восток и юго-восток", - заявила глава Восточного комитета Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser), владеющая всемирно известной компанией по производству сельскохозяйственной техники Claas. Она подчеркнула, что дальнейшее увеличение внутреннего рыка ЕС стало бы "программой стимулирования европейской экономики".

Устойчивый рост германо-украинского товарооборота

Крупнейшим кандидатом на вступление в ЕС является Украина, которая до полномасштабного российского вторжения в 2022 году была по численности населения сопоставима с Польшей. Несмотря на войну, значительные разрушения и отъезд за рубеж миллионов беженцев, Украина, уверенно обогнав Россию, стала в 2024 году главным внешнеторговым партнером Германии на территории бывшего СССР.

Всего пару лет назад такое казалось просто немыслимым, и немецкий бизнес был в значительной мере зафиксирован на России. Однако еще в сентябре 2023 внешнеторговый оборот между Германией и Украиной впервые в истории превысил объемы экспортно-импортных операций между ФРГ и РФ. И вот теперь такой же результат впервые зафиксирован по итогам целого полугодия.

Берлин, октябрь 2023. Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи участвует в 6-м Германо-украинском бизнес-форуме Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

С января по июнь 2024 торговля между Германией и Украиной достигла 5,16 млрд евро, что на 10,4% больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом немецкий экспорт вырос на 6,7% до 3,56 млрд евро, а закупки украинской продукции увеличились даже на 19,8% почти до 1,6 млрд евро. Таким образом, в германо-украинской торговле стабильно растут в этом году все три основных показателя: и экспорт, и импорт, и товарооборот. "Немецкий бизнес наращивает свою активность в самой Украине и в пользу Украины", - подчеркнула в заявлении для прессы Катрина Клаас-Мюльхойзер.

РФ продолжает сдавать былые позиции

В то же время в германо-российской торговле все три показателя вновь значительно упали, хотя в первом полугодии 2023, после года полномасштабной войны в Украине, они уже были весьма низкими. Тем не менее в первом полугодии 2024 обвальное падение продолжилось: немецкий экспорт снизился на 25%, а импорт российской продукции - на целых 58%.

В результате товарооборот между Германией и Россией сократился на 36% и составил 4,77 млрд евро. Таким образом, он оказался в первом полугодии примерно на 400 млн евро меньше, чем объем германо-украинских экспортно-импортных операций. Учитывая отрицательную динамику в одном случае и положительную в другом, можно исходить из того, что этот разрыв будет и дальше нарастать.

Казахстан уже в этом году обгонит Россию

Более того, по итогам первого полугодия 2024 товарооборот между Германией и Казахстаном, который вырос на 7,2% до 4,75 млрд евро, вплотную подошел к показателю германо-российской торговли: для того, чтобы обойти РФ и стать после Украины вторым по важности партнером ФРГ на территории бывшего СССР, крупнейшему государству Центральной Азии не хватило примерно 20 млн евро.

Нефть из Казахстана поступает транзитом через Россию по нефтепроводу "Дружба" на НПЗ PCK Raffinerie в восточногерманском городе Шведте Фото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Если учесть, что Казахстан наращивает, как и планировалось, поставки нефти в Германию, то выход на второе место по итогам всего 2024 года выглядит весьма реалистичным. Во всяком случае, в первом полугодии немецкие закупки казахстанской продукции, а это пока преимущественно нефть, выросли на 21,5%. В любом случае Казахстан уже сейчас поставляет в Германию в стоимостном выражении два с лишним раза больше, чем Украина: казахстанский экспорт в ФРГ составил 3,31 млрд евро в первом полугодии.

При этом немецкий экспорт в Казахстан заметно упал с января по июнь на 15,8% до 1,44 млрд евро. Но это может быть и признаком того, что Астана стала ограничивать использование своей страны как канала для так называемого параллельного импорта в РФ, иными словами - как перевалочный пункт для снабжения России обходным путем товарами, которые либо попали под санкции, либо больше не поставляются на российский рынок по решению их западных производителей.

Признаки сокращения параллельного импорта

На сокращение закупок немецких товаров для их дальнейшей переправки в РФ может указывать и падение экспорта из Германии в Армению более чем на 27%. Хотя здесь объемы настолько малы (200 млн евро за полугодие), что это может быть просто случайные эффектом. Правда, немецкие поставки в Грузию, которая, в отличие от Армении, сейчас скорее сближается с Россией, выросли почти на 22% до 472 млн евро.

Еще одной страной, которую постоянно называли в связи с параллельными импортом, является Кыргызстан. Тут немецкий экспорт остался ровно на том же уровне, на котором был год назад. В Узбекистане он упал на 8%.

Так что даже если чисто теоретически предположить, что все изменения объемов немецкого экспорта в страны Центральной Азии и Южного Кавказа связаны исключительно с сокращением или наращиванием параллельного импорта в РФ, то представленная статистика свидетельствует о явном уменьшении потока серого импорта в Россию через другие постсоветские страны. Ведь, к примеру, увеличение экспорта в Грузию на 84 млн евро даже близко не компенсирует падение поставок в Казахстан на 270 млн евро.

Мелкооптовый рынок в Алматы, где часто закупались российские торговцы Фото: Alexander Korolev/DW

Если же говорить о прямых поставках из Германии в Россию, то они, упав, как уже отмечалось, на четверть, составили за шесть месяцев 3,72 млрд евро. Destatis и, соответственно, Восточный комитет в данной статистике не расшифровывают, о каких конкретно товарных группах идет речь, однако известно, что главной статьей экспорта из ФРГ в РФ в последние два года стали лекарства и медицинские средства. На них западные санкции из гуманитарных соображений не распространяются, как и на различные потребительские и продовольственные товары.

В свою очередь, некогда многомиллиардный немецкий импорт из России упал до 1,05 млрд евро за полгода (в среднем примерно 175 млн евро в месяц). После того, как Германия перестала покупать нефть и уголь из России, а "Газпром" еще два года назад перекрыл поставки российского трубопроводного газа в ФРГ, немецкие компании закупают в РФ, по-видимому, некоторые металлы и другие сырьевые товары, а также удобрения и аграрную продукцию.

Рост поставок энергоносителей из Азербайджана

Что же касается энергоносителей, то их поставки в Германию, наряду с Казахстаном, наращивает и Азербайджан. Во всяком случае, импорт из этой страны в ФРГ вырос в первом полугодии 2024 на 29,5% до 620 млн евро. А если взять данные только за июнь этого года, то по сравнению с тем же месяцем прошлого года азербайджанские поставки на немецкий рынок выросли более чем на 156% до 142 млн евро (подчеркнем: за месяц). Это может быть как одноразовым эффектом от одной сравнительно крупной сделки, так и признаком значительного расширения энергетического сотрудничества двух стран. Прояснить ситуацию поможет осенью статистика за текущий 3-й квартал.