Польша обогнала Китай по объемам сбыта немецкой продукции

В первом полугодии немецкие экспортеры продали больше товаров в Польше, чем в Китае, второй по величине экономике мира. Экспорт товаров в Польшу вырос на 4,6 процента до 48,4 миллиарда евро.

В первые шесть месяцев 2024 года Германия продала больше товаров Польше, чем Китаю, являющемуся второй по величине экономикой мира. Экспорт товаров в соседнюю с ФРГ страну вырос на 4,6 процента до 48,4 млрд евро, говорится в опубликованном в пятницу, 16 августа, отчете Восточного комитета немецкой экономики, основанном на предварительных данных Федерального статистического ведомства.

Польша обогнала Китай по этому показателю "спустя 20 лет после масштабного расширения ЕС в 2004 году", заявила агентству Reuters глава комитета Катрина Клаас Мюльхойзер (Cathrina Claas Mühlhäuser). Она назвала это "замечательным успехом" с точки зрения остро необходимой диверсификации немецкой экономики, которая прежде всего хочет снизить свою зависимость от Китая.

"Это должно стать стимулом для новой Еврокомиссии и стран-кандидатов на вступление в ЕС, чтобы без промедления продолжить расширение ЕС на восток и юго-восток", - сказала Клаас Мюльхойзер, подчеркнув важность дальнейшего стимулирования европейской экономики.

Китай опустился на пятое место среди рынков немецкого экспорта

Согласно данным анализа, экспорт в КНР упал на 2,7 процента до 48,2 миллиарда евро в период с января по июнь. Таким образом, Польша поднялась на четвертое место среди важнейших рынков сбыта для немецкой экспортной отрасли, а Китай опустился на пятое. Крупнейшая экономическая держава мира, США, в первые шесть месяцев сохранила за собой лидерство в рейтинге, за ней следуют Франция и Нидерланды. Традиционно Германия поставляет в Польшу в основном автомобили, машины и химическую продукцию, отмечает Reuters.

В целом, в первом полугодии немецкий экспорт в Восточную Европу несколько увеличился и составил 145 млрд евро. "29 стран Центральной и Восточной Европы, на которые приходится почти 19 процентов внешней торговли Германии, вновь доказали, что являются опорой немецкой экспортной экономики", - сделала свой вывод на основании данных анализа Клаас Мюльхойзер.

Экспорт товаров из Германии в июне вновь сократился

В целом, экспорт товаров из Германии продолжает снижаться. В июне экспорт с учетом сезонных факторов сократился по сравнению с маем на 3,4 процента до 127,7 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство 7 августа. Аналитики также прогнозировали снижение, но лишь на уровне полутора процентов. После небольшого промежуточного успеха в апреле экспорт из ФРГ сокращается уже второй месяц подряд.

В то же время импорт в Германию в месячном исчислении незначительно увеличился на 0,3 процента до 107,4 млрд евро. Этот показатель, однако, остается заметно ниже данных по экспорту. В результате профицит внешнеторгового баланса в ФРГ в июне составлял 20,4 млрд евро после 25,3 млрд евро в мае.