Армянский транзит: реэкспорт золота и алмазов из России

Россия использует любые лазейки для обхода западных санкций, введенных за агрессию против Украины. DW - о схеме реэкспорта золота и алмазов через Армению.

С начала этого года, в соответствие с 12-м пакетом санкций ЕС, введенных за полномасштабную агрессию России против Украины, начал действовать полный запрет на прямой импорт из России в Евросоюз непромышленных природных и синтетических алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Частично европейское эмбарго на российские алмазы, обработанные в третьих странах, начало вводиться с 1 марта, а в полном объеме оно вступит в силу позже - с 1 сентября 2024 года.

Этим "окошком", судя по всему, решили активно воспользоваться в России для обхода западных санкций, а в качестве канала поставок алмазов на мировой рынок была избрана Армения. Через армянский транзит активно идет на экспорт и российское золото, эмбарго на которое было введено еще раньше - летом 2022 года.

"Кричащая" статистика

Сообщения о растущем реэкспорте российских драгоценных камней и золота начали появляться в армянских СМИ еще в середине прошлого года. В 2023 году, согласно официальной статистике, Армения экспортировала золота на сумму 1,8 млрд долларов и бриллиантов на 589 млн долларов - рекорд для армянской экономики. При этом, в отличие от бриллиантов, бурный рост реэкспорта российского золота и начался только с ноября.

Якутские алмазы Фото: picture-alliance/dpa

В текущем году поставки продолжали расти. В первом квартале 2024 года экспорт золота составил 2,5 млрд долларов, а экспорт бриллиантов - 185 млн долларов. Резко - на беспрецедентные 31 процент - увеличилась и обработка этого "сырья" в Армении. Как в прошлом году, так и в январе-марте текущего года теми же масштабами увеличивался и импорт бриллиантов и золота в Армению преимущественно из России.

"Если Армения в 2023 году экспортировала 4,5 миллиона каратов алмазов, что в 30 раз больше, чем произведено в самой республике, это уже кричащий факт набирающего обороты реэкспорта", - сказал в беседе с DW ереванский экономист Сурен Парсян. По его подсчетам Армения с ноября прошлого года экспортировала российского золота на 4 миллиарда долларов.

Из России через Армению в ОАЭ и Гонконг

Это, как отмечают экономисты, признак того, что Армения фактически стала транзитным каналом поставок российских камней и золота на мировые рынки, в частности, в Дубай и Гонконг. Именно в ОАЭ и Китай с прошлого года наблюдается аномальный рост объемов экспорта из Армении.

Экономист Агаси Тавадян говорит об отработанной финансовой схеме, обеспечивающей торговлю российскими драгоценными камнями и золотом. "В 2022 году значительная часть денег, вывезенных из России, осела в Армении. Эти средства через армянские каналы используются в расчетах между Россией и ОАЭ при торговле бриллиантами и золотом", - сказал Тавадян в беседе DW.

Похоже, эмбарго на экспорт российского золота и почти полный запрет на драгоценные камни не мешает созданной еще в прошлом году логистике их реэкспорта через Армению. Данные за апрель еще не обнародованы, но в марте, согласно официальной статистике, экспорт алмазов в крупных масштабах продолжился.

В выставочном зале компании "Алроса" Фото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Правда, изменились посредники в Армении. Если раньше российские алмазы закупались армянской государственной компанией "Ай-Алмаст", которая была создана в 2021 году главным образом для оптовых закупок у российской компании "Алроса" и дальнейшей продажи камней местным предприятиям, то с вводом санкций ЕС этот канал пришлось закрыть.

"Уже несколько месяцев "Ай-Алмаст" не закупает необработанные алмазы у российской компании "Алроса", у которой она раньше покупала от 30 до 40 процентов всего своего импорта необработанных алмазов. Теперь мы завозим алмазы главным образом из африканских стран", - сказал DW исполнительный директор "Ай-Алмаста" Тигран Хачатрян. По его словам, ведутся переговоры также с De Beers - крупнейшей в мире фирмой по добыче природных алмазов и торговле ими.

Инфраструктура реэкспорта

Реэкспорт российских алмазов из Армении продолжается. Значит, место армянской госкомпании "Ай-Алмаст" заняли другие. Теперь это частные предприятия.

Армянское издание Hetq, специализирующееся на расследованиях, указывает на три крупные компании, которые больше всего экспортировали бриллианты из Армении. Одна из них - компания ADM DIAMONDS LLC, как отмечается в публикации, имеющая связи с армянскими властями, точнее, - с крупным бизнесменом Хачатуром Сукиасяном, заседающем в парламенте от правящей партии "Гражданский договор".

Другая компания, входящая в тройку крупнейших экспортеров алмазов из Армении - VDA DIAMONDS LLC, зарегистрированная в апреле 2022 года. Ее владелец - российский гражданин Витхалбхаем Рамани, основатель фирмы "ДДК", занимающейся обработкой алмазов.

Третья по счету компания, экспортирующая крупные партии бриллиантов из Армении - это DIMEX CAPITAL, которая работает на армянском рынке ювелирных изделий и бриллиантов около десяти лет.