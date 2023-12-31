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Вступает в силу запрет на импорт алмазов из РФ в Евросоюз

Александр Дельфинов
1 января 2024 г.

Эмбарго на прямой ввоз российских алмазов в ЕС согласно 12-му пакету европейских санкций начинает действовать с 1 января 2024 года.

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Добыча алмазов в карьере "Нюрбинский" в Якутии
Добыча алмазов в Якутии (фото из архива)Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

В понедельник, 1 января, вступает в силу полный запрет на прямой импорт из России в Евросоюз непромышленных природных и синтетических алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Это делается в соответствии с принятым ранее 12-м пакетом санкций ЕС в отношении РФ.

Европейское эмбарго на российские алмазы, обработанные в третьих странах, вступит в силу позже - с 1 марта по 1 сентября 2024 года. По оценкам экспертного сообщества, Россия зарабатывает на торговле алмазами от 3,7 до 4,6 миллионов евро ежегодно, напоминает AFP.

Ужесточение условий ценового потолка на нефть

Кроме того, 12-й санкционный пакет предусматривает ужесточение ценового потолка на российский экспорт нефти в третьи страны. От европейских компаний будут требовать предоставлять доказательства того, что они придерживаются "ценового потолка" на нефть из РФ, введенного странами Запада.

В пакете также расширяется список товаров, на экспорт которых в Россию распространяются ограничительные меры ЕС. Среди прочего под запрет попадают литиевые батареи, термостаты и ряд категорий химической продукции. Вдобавок к этому, в рамках нового пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против более 140 физических и юридических лиц, поддерживающих войну против Украины.

Новые санкции США

Ранее, 22 декабря, стало известно, что указ президента США Джо Байдена делает возможными новые санкции в отношении финансовых институтов, если те проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины.

Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорится в документе.

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