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Украина впервые опередила Россию в торговле с Германией

Сергей Куприков
9 ноября 2023 г.

В сентябре 2023 года товарооборот Германии с Украиной впервые был больше, чем с Россией, сообщили в Восточном комитете немецкой экономики.

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Погрузка судна в немецком порту
Погрузка судна в немецком портуФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Война России с Украиной меняет структуру внешней торговли Германии с Восточной Европой. Об этом говорится в сообщении Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA), опубликованном в четверг, 9 ноября. Россия продолжает терять позиции торгового партнера ФРГ, в то время как другие рынки ее перегоняют. В сентябре 2023 года товарооборот Германии с Украиной (840 млн евро) впервые оказался больше, чем ее товароборот с Россией (810 млн евро). 

В целом, как отмечается в сообщении, неблагоприятные тенденции в мировой экономике влияют и на внешнюю торговлю Германии. За девять месяцев - с января по сентябрь 2023 года - номинальный товарооборот с 29 странами Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии снизился на 5,4 процента по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года. В сентябре объем торговли был даже на десять процентов ниже уровня предыдущего месяца. Однако восточная торговля демонстрирует лучшие результаты, чем внешняя торговля Германии в целом (-14,4%).

Остро необходимо последовательно устранять внешнеэкономические препятствия и не создавать новых. Это, в частности, включает в себя открытость границ для перемещения товаров. Поэтому в Восточном комитете с большой тревогой следят за длительным временем ожидания грузовыми автомобилями на польско-украинской границе и за недавними блокадами со стороны польских перевозчиков, протестовавших против более дешевой конкуренции из Украины.

Содействие внешней торговле включает в себя прежде всего расширение единого европейского рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что чрезвычайно важно для экономики Германии. Необходима также лучшая привязка к нему стран Центральной Азии и Кавказа, считают в Восточном комитете немецкой экономики.

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