Авторынок Кыргызстана: на грани паники из-за планов РФ

Россияне до сих пор были главными покупателями на авторынке КР, однако из-за инициированных Россией нововведений в ЕАЭС поставки машин с 1 апреля могут резко снизиться.

На авторынке Кыргызстана - паника из-за намерения России ограничить параллельный импорт, что может коснуться поставок автомобилей, которые ввозятся из Китая в РФ через КР. Об этом еще в середине февраля сообщил депутат парламента Дастан Бекешев на заседании профильного комитета. В беседе с DW нардеп отметил, что теперь Кыргызстану "нужно принять меры для того, чтобы не оставлять занятых в этом секторе, а то они останутся совсем без работы". По его мнению, одной из мер может стать процедура таможенного транзита, которая прописана в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кыргызстанцам станет невыгодно возить авто в Россию

О том, что ситуация на авторынке КР непростая, говорят и предприниматели. Это связано с тем, что с апреля 2024 года в странах ЕАЭС планируют начать применять единую систему управления рисками (СУР), направленную на борьбу с "серым импортом". К тому же 1 апреля вступит в силу постановление правительства РФ о внесении изменений в правила взимания утилизационного сбора на автомобили.

Директор компании Silk Road Auto Джумабек Касымалиев, который занимается поставками автомобилей на протяжении 20 лет, подтверждает, что паника на авторынке присутствует. "Если с 1 апреля постановление вступит в силу, то нам становится невыгодно возить машины в Россию, потому что цена автомобиля становится такой же, как если его завезти напрямую в РФ", - поясняет он. Например, одна из самых популярных автомашин Geely Monjaro: если раньше за нее платили (таможенные сборы. - Ред.) чуть более трех тысяч долларов, то "теперь придется дотамаживать - доплачивать плюс к этим трем еще 9 тысяч долларов", - приводит пример Касымалиев.

При ввозе легковых автотранспортных средств в Кыргызстан уплачиваются таможенная пошлина, НДС и таможенный сбор. По словам Касымалиева, растаможивание в КР дешевле, чем в РФ: в частности, из-за того, что в России НДС составляет 20%, а в Кыргызстане 12%. Помимо этого, он обращает внимание на то, что в КР машину можно растаможить достаточно быстро: "у нас растаможка занимает полдня, если все документы готовы, но иногда бывает, приходит сразу большое количество машин, и мы ждем где-то один день, пока придет сейф-пакет".

Предприниматель делится, что за годы работы у него сложились партнерские отношения с компаниями в каждой из стран, откуда поставляются автомобили, включая Китай, Южную Корею, ОАЭ, Америку и Европу: "Мы им называем машину, которая нам понравилась, они едут, проверяют ее, высылают фото- и видеообзор проверки. После этого, если нас все устраивает, то мы покупаем эту машину, высылаем им деньги, они ее выкупают и отправляют к нам".

Как отмечает Касымалиев, последние 7-8 месяцев схема работы с Россией изменилась: теперь его компания не занимается отгрузкой, как это было раньше - когда российские партнеры принимали машины, платили утильсбор, брали электронный ПТС и выставляли авто на продажу. Сейчас клиенты приезжают из России в Бишкек, покупают машины, забирают их автовозами и сами занимаются доставкой в РФ. При этом к ним обращаются как представители российских компаний, так и частные лица.

"Маленькие компании практически все поголовно закроются"

Другой предприниматель, директор фирмы "Авто Кенч" Ильяс Абилдаев говорит, что паники как таковой нет, но есть "переживания", так как изменения непосредственно отразятся на автобизнесе. Он рассказывает, что бум начался в 2022 году - тогда цены на автомобили в КР поднялись на 20-30%, причем все дорогие автомашины "уходят на Россию". По его словам, в 2022 году спросом пользовались автомобили из Южной Кореи, а в 2023 году рынок завоевал китайский автопром.

Предприниматель считает, что если утильсбор повысят, то у россиян не будет смысла покупать автомашины в КР. Абилдаев уверен, что в таком случае местный авторынок "просто встанет". Уже сейчас наблюдается застой, так как утильсбор повышали в августе 2023-го. Кроме того, собеседник отмечает, что "за короткие сроки в Кыргызстан завезли столько автомобилей, что машины на сегодняшний день просто не продаются". Он сетует, что за последние 3-4 месяца "на рынке цены безумно упали": к примеру, автомобиль, который еще летом стоил 70 тысяч долларов, сейчас продают за 48.

Как предположил Абилдаев, "учитывая все обстоятельства, маленькие компании практически все поголовно закроются". Правда, его компания продолжит работать в штатном режиме, вне зависимости от того, будет ли Россия покупать машины или нет: "Уже конечно не будет таких доходов, не будет таких объемов, но тем не менее будем работать на внутренний рынок".

Параллельный импорт больше России не нужен?

Кубат Рахимов Фото: Privat

По данным Нацстаткома КР, в 2023 году Кыргызстан экспортировал более 8,7 тысяч легковых автомобилей, из них большую часть - около 6,2 тысяч - отправили в Россию, а более 2,3 тысяч - в Казахстан. Вместе с тем, эксперты российского аналитического агентства "Автостат" отмечают, что в декабре прошлого года Кыргызстан занял второе место по экспорту новых легковых автомобилей в РФ после Китая: на долю КНР пришлось 76,1% от общего объема импорта, КР - 17,4%.

Экономист, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов объясняет, почему Кыргызская Республика неожиданно становится в 2023 году экспортером номер два автомобилей в России: это связано с тем, что при вступлении в ЕАЭС в 2015 году Кыргызстан получил определенные преференции, в том числе в части определения таможенной стоимости. Но такой подход привел к двум "зонам искривления": "первая - это льготная растаможка по определенной категории автомобилей б/у, которые все равно шли в Россию, и разница была достаточно существенная. И вторая зона - это таможенная очистка новых автомобилей".

Эксперт полагает, что до сих пор эту проблематику никто не поднимал по двум причинам. Во-первых, надо было утолить товарный голод на рынке России: "российские власти ждали, когда товарный дефицит будет покрыт любым образом, в том числе через параллельный импорт". Во-вторых, РФ нужно было время, чтобы перестроить свой автопром. Как замечает Рахимов, "сейчас российский рынок - это прямая проекция китайского автопрома", ведь после ухода ключевых вендоров из ЕС, Японии, США и Кореи их площадки заняли китайские производители".

"Видя, как бурно развивается параллельный импорт, китайская сторона подходит точечно, выхватывает наиболее интересные сегменты рынка и забивает их таким образом, чтобы покупали только локализованную продукцию, либо поставленную через официальных дилеров. Тем самым, нет смысла пускать конкурентов в лице параллельного импорта", - подмечает экономист.

Кыргызстану нужно менять модель поставок автомобилей

Толонбек Абдыров Фото: Privat

Доктор экономических наук Толонбек Абдыров подтверждает, что Россия действует в интересах национальной автопромышленности для развития собственного производства. "Каждое государство стремится обезопасить свой рынок. А в ЕАЭС самый главный актор - это Россия. Естественно, она будет говорить, продавайте свои машины, проблем нет. Но зачем чужие? Мы же для этого и объединялись, чтобы не было извне... Зачем нам на третьи страны работать? И для чего мы должны их обогащать, когда мы сами себя должны обогащать?" - поясняет Абдыров.

Абдыров предполагает, что те кыргызстанские предприниматели, которые давно в автобизнесе, продолжат свою деятельность, хотя и не без трудностей. Паника же в основном среди тех, кто хотел быстро получить прибыль. Ведь когда открылась возможность поставок в Россию, "все повально стали заниматься автомобилями".

По мнению эксперта Кубата Рахимова, нынешняя ситуация на автомобильном рынке показывает, что Кыргызстану нужно менять свою модель поставок автомобилей на рынок ЕАЭС. Рахимов видит два пути. Первый - локализация производства на собственной территории, по такому пути пошли соседние Узбекистан и Казахстан, а также сама Россия. Второе направление - "реформирование таможенной службы и всей процедуры таможенной очистки автомобилей в сторону ее прозрачности и унификации с российской, казахстанской, белорусской системами оценки". Но во втором случае массовый реэкспортный характер "кыргызского хаба" сойдет на нет и останется лишь несколько узкоспециализированных ниш, признает эксперт.

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