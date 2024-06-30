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Оборонный экспорт Германии вырос более чем на 30 процентов

Ольга Лебедева
30 июня 2024 г.

В первой половине 2024 года правительство ФРГ разрешило экспорт вооружений на 7,5 млрд евро. Две трети этого объема предназначены для Украины.

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Продукция немецкого оборонного концерна Diehl
Продукция немецкого оборонного концерна Diehl, фото из архиваФото: Andreas Franke/picture alliance

В Германии в первой половине 2024 года вновь значительно возросли объемы экспорта вооружений. С 1 января по 18 июня правительство ФРГ выдало разрешения на экспорт военных товаров не менее чем на 7,48 млрд евро. Об этом сообщило в воскресенье, 30 июня, агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага от Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Top-5 получателей: Украина, Сингапур, Индия, Саудовская Аравия и Катар

В сравнении со всем первым полугодием 2023-го это означает рост более чем на 30 процентов. Почти две трети экспорта вооружений - 65 процентов - предназначены для Украины, обороняющейся от российского вторжения. В эту страну разрешено поставить произведенные Германией вооружения на 4,88 млрд евро, отмечается далее.

В пятерку стран, которым ФРГ поставляет больше всего оборонной продукции, впервые за долгое время вошла Саудовская Аравия (разрешены поставки на сумму 132,48 млн евро). На протяжении нескольких лет власти Германии запрещали отправлять оружие в ближневосточное королевство в связи с его участием в войне в Йемене, а также из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве, этот запрет впоследствии был смягчен.

Кроме того, в Top-5 стран - импортеров немецкого оружия находятся Сингапур (1,21 млрд евро), Индия (153,75 млн евро) и Катар (100,00 млн евро), пишет далее dpa.

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