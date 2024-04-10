Немецкий экспорт оружия продолжает расти

За первый квартал 2024 года правительство Германии одобрило экспорт военных товаров на сумму не менее 4,89 млрд. евро. Почти три четверти немецкого экспорта оружия предназначено для Украины.

Число выданных лицензий на экспорт немецких вооружений продолжает расти. С 1 января по 27 марта правительство Германии одобрило экспорт военных товаров на сумму не менее 4,89 млрд. евро, что почти столько же, сколько за всю первую половину 2023 года (5,22 млрд. евро). Почти три четверти этой суммы (72 процента, или 3,54 млрд. евро) предназначено для Украины, которую Германия поддерживает в ее защите от российской военной агрессии. Об этом говорится в ответе министерства экономики на вопрос депутата бундестага Севим Дагделен (Sevim Dağdelen) из "Союза Сары Вагенкнехт", на который ссылается агентство dpa в среду, 10 апреля.

В первый год войны, в 2022 году, для Украины были одобрены поставки вооружений на сумму 2,24 млрд. евро, включая системы ПВО и тяжелую артиллерию. В 2023 году к ним добавились основные боевые танки Leopard 2, которые немецкое правительство предоставило после долгих колебаний. Объем экспортных лицензий для Украины вырос до 4,4 млрд. евро. В этом году, по прошествии трех месяцев, объем экспорта уже достиг 3,54 млрд. евро.

Самой крупной страной-получателем после Украины стал Сингапур (583,9 млн евро). За ним следуют Индия (143,3 миллиона евро), Саудовская Аравия (126,4 миллиона евро) и Катар (97 миллионов евро). В 2018 году немецкое правительство в основном приостановило поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за участия королевства в войне в Йемене и жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве в Стамбуле. Однако в 2023 году ограничения были ослаблены в связи с прекращением боевых действий в Йемене. Министерство экономики отмечает, что разрешенный экспорт для Саудовской Аравии связан "почти исключительно" с совместными проектами с партнерами по ЕС и НАТО.

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