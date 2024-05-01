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Минэкономики: Украина вышла на довоенные показатели экспорта

Роман Сулима
1 мая 2024 г.

В апреле поставки продукции за рубеж составил более 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года, сообщило украинское министерство. В денежном выражении экспорт за месяц превысил 3 млрд евро.

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Зерновой терминал в Одесском порту
Зерновой терминал в Одесском порту (апрель 2023 года)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/picture alliance

В апреле Украина экспортировала рекордный объем продукции: в апреле экспорт составил более 13 млн тонн, превзойдя показатели февраля 2022 года. Об этом в среду, 1 мая, на веб-портале исполнительной власти страны сообщила первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко, уточнив, что в денежном выражении экспорт в апреле достиг 3,3 млрд долларов (более 3 млрд евро).

Тем самым, отмечается в документе, Украина вышла на довоенные показатели экспорта. "Это на 1,3 млн тонн больше, чем в марте", - отметила Свириденко. Министр уточнила, что вопреки российской агрессии, страна продолжает работать "дальше над наращиванием объемов экспорта, прежде всего несырьевого". По словам главы Минэкономики, на рост показателей экспорта в том числе повлияло открытие альтернативного морского коридора летом 2023 года, который позволяет Украине экспортировать, в частности, зерно и металл.

Совместная программа Украины и Британии

В документе отмечают, что 1 марта в Лондоне в рамках визита в Великобританию украинской делегации во главе с Юлией Свириденко было объявлено о расширении Программы доступного страхования судов UNITY, которую реализуют страховая компания Marsh McLennan и платформа страхования Lloyd's of London совместно с правительством Украины.

Страховать по программе можно не только морские перевозки зерна и других важных продовольственных товаров, но и суда, перевозящие все невоенные грузы, в том числе суда с металлом. Кроме того, страхование доступно для контейнерных перевозок, говорится в тексте.

Экспорт из Украины в условиях войны

Агентство "Униан" отмечает, что на украинский экспорт положительно повлияло и расширение пропускной способности так называемых "линий солидарности", прежде всего с Молдовой и Румынией, а также улучшение условий транспортировки грузов по железной дороге в дунайские порты.

Как сообщил недавно постпред Украины при ООН Сергей Кислица, временным морским маршрутом, который Украина создала с партнерами после выхода России из Черноморской "зерновой сделки", воспользовались 1300 судов. Украинскую сельхозпродукцию даже при таких сложных условиях поставляют в 40 стран. В феврале 2024 года Украина экспортировала временным морским коридором рекордные на тот момент 8 млн тонн грузов, уточняет агентство со ссылкой на собственные источники.

Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности Черного моря

Украина неожиданно вышла из сделки с Россией и Турцией по безопасному судоходству в Черном море, сообщило 16 апреля агентство Reuters. "В последнюю минуту Украина внезапно вышла из игры, и сделка была сорвана", - рассказал агентству его источник, что подтвердили еще три собеседника.

Киев вышел из игры, когда соглашение было почти достигнуто, подтвердили источники агентства. Причины не комментируют. Отмечают, что Украина и РФ вели эти переговоры два месяца при посредничестве Турции. Причины отказа неизвестны. Россия, Украина и Турция от комментариев отказались.

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