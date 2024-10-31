Нефть из Казахстана в ФРГ: ждать ли увеличения поставок?

Казахстан заинтересован в увеличении экспорта нефти в Европу, но этому может помешать Кремль или атаки ВСУ по энергетическим объектам на территории РФ. Можно ли поставлять нефть в обход России?

Поставки нефти из Казахстана в Германию, начавшиеся в 2023 году по трубопроводу "Дружба" , могут увеличиться вдвое. С соответствующим запросом Германия обратилась к властям в Астане, утверждают казахстанские чиновники. "1,2 млн планируем до конца года (экспортировать в Германию. - Ред.), есть запрос с их стороны на увеличение до 2,5 млн тонн в целом", - сообщил в конце сентября этого года министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Предложение ФРГ вызывает значительный интерес у властей Казахстана, поскольку экспорт нефти в Европу может принести дополнительные поступления в бюджет страны, который на 40% зависит от нефтяных доходов и в настоящее время - не в лучшем состоянии.

Экономика Казахстана еще не успела оправиться от последствий пандемии COVID-19 и массовых беспорядков января 2022, как ситуация ухудшилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Западные санкции против России заметно отразились на странах Центральной Азии, включая Казахстан, из-за высокой степени взаимозависимости экономик. Влияние войны в Украине на казахстанскую экономику проявилось главным образом в резком росте инфляции, достигшей рекордного уровня. Так, спустя год после начала войны, в феврале 2023 года годовая инфляция в Казахстане превысила 21%.

Возможные дополнительные поставки нефти в Германию могли бы улучшить ситуацию. DW рассказывает о рисках, с которыми они сопряжены, и о том, по каким маршрутам эта нефть могла бы попасть в ФРГ.

Сможет ли Казахстан нарастить поставки нефти?

В прошлом году Казахстан экспортировал 70 млн тонн сырой нефти и газового конденсата на сумму 42,3 млрд долларов. Основными импортерами казахстанской нефти были Италия, Нидерланды и Китай. Эксперты, опрошенные DW, отметили, что, хотя объем в 2,5 млн тонн считается относительно небольшим, само немецкое предложение является экономически привлекательным, поскольку Германия представляет собой "премиальный рынок" для Казахстана, куда поставляется эталонная марка нефти Brent.

Тем не менее, успешность проекта во многом зависит от условий сделки и текущей политической ситуации в мире, считают нефтяные аналитики. С аналогичным мнением выступили представители министерства энергетики Казахстана.

В Минэнерго РК сообщили DW, что "экономическая привлекательность, в том числе мировые котировки на нефть и соглашения между хозяйствующими субъектами" станут ключевыми факторами для увеличения объемов поставок. В настоящее время отсутствует четкая информация о потенциальных источниках дополнительных объемов для Германии. До сих пор основная часть нефти поставлялась в ФРГ с одного из крупнейших месторождений в стране Карачаганак.

Где Казахстан возьмет дополнительные объемы нефти?

Казахстан ежегодно добывает около 90 млн тонн нефти. Наиболее крупные месторождения страны - Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. Операторами этих месторождений являются компании North Caspian Operating Company (NCOC), Тенгизшевройл и Карачаганак Петролиум Оперейтинг (KPO). На их долю приходится 67% всей добычи нефти в РК.

По мнению трех экспертов нефтяной отрасли, опрошенных DW, указанные месторождения могут стать источниками дополнительных объемов нефти для Германии. По мнению директора казахстанской аналитической компании PACE Analytics Аскара Исмаилова, в случае увеличения поставок в Германию нефть поступит с Карачаганакского месторождения.

Что может помешать планам?

Необходимость транспортировать нефть через территорию России представляет собой серьезную проблему для Казахстана. В прошлом году 96,7% казахстанской нефти было экспортировано именно через РФ , из которых 80% - через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). По нему нефть идет с запада Казахстана до российского побережья Черного моря неподалеку от Новороссийска, откуда она танкерами отправляется в страны Южной Европы и США.

В последние два года Казахстан активно ищет пути диверсификации поставок нефти. С марта 2022 года на КТК периодически происходили внеплановые остановки. Причем они случались именно тогда, когда Астана делала смелые заявления на международной арене. Например, 4 июля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о готовности помочь Европе справиться с нехваткой нефти и газа, а на следующий день суд Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 суток из-за экологических нарушений.

Директор казахстанской аналитической компании PACE Analytics Аскар Исмаилов Фото: Privat

В будущем риски остановки трубы сохраняются, и никто не исключает повторения сценария 2022 года, считает Аскар Исмаилов. При этом он указал на еще одну проблему: судьба активов "Роснефти" в Германии еще не ясна, и этот вопрос не может не беспокоить Кремль. "Вопрос с НПЗ в Шведте - болезненный для России", - напомнил Исмаилов. Кроме того, эксперт считает дополнительным риском возможные проблемы на трубопроводе "Дружба". "Несколько лет назад в трубу попала хлорорганика, которая парализовала всю транспортировку. Россия или Беларусь под разными предлогами могут приостановить доставку нефти", - сказал он.

Помимо этого, с начала войны в Украине объекты топливной инфраструктуры не раз подвергались атакам дронов. По подсчетам DW, c февраля 2022 года по февраль этого года беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на российской территории не менее 37 раз. Председатель нефтегазового совета Казахстана, Асылбек Джакиев, не исключает, что КТК может стать очередной мишенью.

Председатель нефтегазового совета Казахстана Асылбек Джакиев Фото: Privat

"Учитывая текущие события в Восточной Европе, никто не может гарантировать, что беспилотник с взрывчаткой не попадет в КТК. Это будет очень трагично для Казахстана, ведь КТК - наша главная артерия", - подытожил он.

Есть ли альтернатива маршруту через Россию?

Альтернативный путь для поставок нефти в Германию действительно существует - речь идет о маршруте "Баку-Тбилиси-Джейхан". Однако его использование обойдется в разы дороже.

"Стоимость транспортировки тонны нефти через "Дружбу" два-три раза дешевле, чем через "Баку-Тбилиси-Джейхан". Если мы говорим о двух миллионах тонн, то сумма затрат существенно увеличится, что будет экономически невыгодно для нефтеперерабатывающего завода", - отметил директор PACE Analytics Аскар Исмаилов.

По данным независимого ценового агентства Argus, в 2023 году транспортные расходы за экспорт казахстанской нефти по маршруту "Дружба" составили 29 долларов за тонну, тогда как по "Баку-Тбилиси-Джейхан" - от 112 до 124 долларов за тонну.

Российская нефть под маркой казахстанской?

Опрошенные DW эксперты не исключают того, что в процессе транспортировки может происходить смешение нефти. Уже больше двух лет назад Казахстан ввел собственную марку нефти KEBCO, чтобы отделить свою продукцию от российского сорта Urals и избежать негативного влияния западных санкций, но риски сохраняются, особенно учитывая, что российская и казахстанская нефть по составу практически идентичны.

Может ли "Транснефть" смешивать нефть? Никто не застрахован от этого. Трубопровод "Транснефти" контролирует Россия, и "что там происходит, нам неизвестно", отметил Асылбек Джакиев, добавив, что ситуация требует жесткой позиции со стороны казахстанского Минэнерго и других участников процесса.

Издатель аналитического журнала Petroleum Олег Червинский Фото: Privat

При этом издатель аналитического журнала Petroleum Олег Червинский согласен, что казахстанская нефть, попадая в трубопровод, смешивается с российской, которая теоретически может попасть в Германию. Однако здесь важны не молекулы, а совпадение объемов отгрузки нефти.

"Теоретически, конечно, может просочиться. Но я не думаю, что Казахстан пойдет на это, поскольку, если, условно говоря, Казахстан отгрузит в трубу на Самару миллион тонн нефти, а в Германию продаст пять миллионов, то сразу возникнет вопрос, откуда взялись дополнительные четыре миллиона тонн. Всем будет ясно, что это обход (санкций. - Ред.). Поэтому я сомневаюсь, что кто-то решится на такую авантюру. Эти вещи в настоящее время достаточно легко отслеживаются", - резюмирует ситуацию Червинский.

Увеличение объемов поставок казахстанской нефти в Германию зависит от множества факторов. В министерстве энергетики Казахстана уверяют, что запланированные на следующий год поставки будут произведены. По данным ведомства, до конца текущего года Казахстан отправит в Германию 1,2 млн тонн нефти. На начало октября по нефтепроводу "Дружба" получателю уже отгружено 1,1 млн тонн.