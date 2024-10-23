Суд в ФРГ отклонил очередной иск "Роснефти" по НПЗ в Шведте

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск концерна "Роснефть" против планов компании Shell продать пакет акций в нефтеперерабатывающем заводе PCK Raffinerie в немецком городе Шведт. Shell хочет продать свою долю в 37,5% британской Prax Group, тогда как "Роснефть", доля которой в этом НПЗ составляет 54%, настаивает на том, что имеет преимущественное право покупки акций британско-нидерландской компании. При этом "Роснефть" лишена контроля над своими НПЗ в Германии - они находится под управлением Федерального агентства по сетям.

После того, как суд в Дюссельдорфе отклонил иск, адвокат "Роснефти" заявил, что компания рассмотрит возможность оспорить это решение и, возможно, обратится в федеральный суд.

Это уже не первый иск "Роснефти", связанный с ее дочерними компаниями в Германии. Ранее российский концерн пытался оспорить передачу трех его дочерних структур под внешнее управление немецкого регулятора и подал иски против правительства ФРГ. Однако Федеральный административный суд Германии эти жалобы отклонил.

Берлин лишил "Роснефть" контроля над активами в ФРГ

В сентябре 2023 года правительство Германии на фоне санкций за вторжение РФ в Украину лишило компанию "Роснефть" контроля над ее активами в стране - над НПЗ в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге, принадлежащими компаниям Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с "Роснефтью".

Компания Shell пытается продать свою долю в НПЗ в Шведте уже несколько лет. В 2021 году она собиралась продать свой пакет австрийскому предприятию Alcmene, но "Роснефть" сорвала эти планы, сославшись на свое преимущественное право покупки. Сам российский концерн тоже намерен продать свою долю в НПЗ в Шведте. В конце августа 2024 года издание Business Insider сообщало, что пакет акций "дочки" "Роснефти" в PCK Raffinerie может быть выкуплен Катаром.