Национализации не будет? "Роснефть" продаст активы в ФРГ

Компромисс в конфликте вокруг НПЗ в Шведте: правительство Германии может дать российской компании время уйти добровольно. Возможным покупателем считается польская компания Orlen.

В затянувшемся конфликте вокруг бизнеса "Роснефти" в Германии наметился компромисс, который позволит избежать национализации имущества компании Rosneft Deutschland. Главным ее активом является доля в 54% в нефтеперерабатывающем заводе PCK Raffinerie Schwedt в городе Шведте. Правительство ФРГ рассматривает вопрос о продлении доверительного управления этим НПЗ еще на полгода, сообщило в пятницу, 1 марта, агентство Reuters. За это время немецкая "дочка" российской компании намерена завершить уже начавшийся процесс продажи своей собственности, о чем она проинформировала федеральные власти.

Министерство экономики ФРГ теперь изучает поступившее предложение и необходимые юридические гарантии. Одновременно представительница Федерального административного суда в Лейпциге подтвердила агентству, что "Роснефть" приостановила иск против доверительного управления своей доли в НПЗ в Шведте. Подтверждения от "Роснефти" Reuters на момент публикации сообщения не получило.

На уходе российской компании настаивает Польша

Имеющаяся информация указывает на то, что обе стороны пошли на деэскалацию конфликта, который резко обострился после того, как министерство экономики ФРГ в начале февраля 2024 года пригласило представителей "Роснефти" на слушания о возможной национализации ее активов.

Это было связано с тем, что 10 марта истекает очередной срок введенного еще в сентябре 2022 года режима доверительного управления заводом, и федеральные власти решили не продлевать его в очередной раз, поскольку стремятся к стабильному решению судьбы предприятия. Оно снабжает нефтепродуктами столицу страны Берлин и значительную часть Восточной Германии.

НПЗ в Шведте кругые сутки производит нефтепродукты для Берлина, значительной части Восточной Германии и для западных регионов Польши Фото: PCK Schwedt

К тому же в случае ухода российской госкомпании Польша обещала существенно расширить поставки нефти на НПЗ в Шведте из порта Гданьска. Это новое польское правительство подтвердило 13 февраля во время визита в Варшаву министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck).

PCK Raffinerie Schwedt остро нуждается в сырье после того, как правительство ФРГ добровольно отказалось от его импорта из России по нефтепроводу "Дружба", хотя он не попал под санкции ЕС, введенные в ответ на российское вторжение в Украину. Возможным покупателем контрольного пакета в предприятии неоднократно называлась польская нефтяная компания Orlen, активно работающая на рынке Германии и контролирующая поставки сырья в порт Гданьска. Важным поставщиком нефти в Шведт тем временем стал Казахстан.

Смотрите также: