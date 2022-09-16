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Завод PCK в Шведте - дочернее предприятие Rosnest Deutschland
Завод PCK в Шведте - дочернее предприятие Rosnest Deutschland Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance
ПолитикаГермания

Rosneft Deutschland взята в ФРГ под доверительное управление

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Доверительное управление над Rosneft Deutschland будет осуществлять Федеральное агентство по сетям. Эта мера принята для обеспечения бесперебойной работы нефтяных заводов в трех городах ФРГ.

https://www.dw.com/ru/rosneft-deutschland-vzata-v-germanii-pod-doveritelnoe-upravlenie/a-63145620

Правительство ФРГ в целях обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге перевело под доверительное управление компанию Rosneft Deutschland, которая владеет контрольными пакетами акций этих предприятий. Принадлежащие Rosneft Deutschland доли в PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург) перешли под управление Федерального агентства по сетям, сообщило министерство экономики ФРГ в пятницу, 16 сентября.

В сообщении отмечается, что эта мера призвана устранить нависшую угрозу над энергетической безопасностью, она также в значительной степени будет содействовать сохранению компании и рабочих мест в Шведте. Решение о переводе Rosneft Deutschland под доверительное управление сопровождается реализацией масштабного пакета мер, направленных на поддержку преобразований в регионе и нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы обеспечить снабжение нефтью по альтернативным маршрутам, добавили в Минэкономики ФРГ.

Компания PCK до сих пор зависела от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". После вооруженного вторжения России в Украину Германия и другие западные страны стремятся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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