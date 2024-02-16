Если ФРГ национализирует Rosneft Deutschland, Польша поможет

Экспроприация немецких активов "Роснефти" становится все более вероятной. Варшава готова обеспечить нефтью НПЗ в Шведте и заменить поставки из Казахстана. А что с компенсацией?

Национализация немецких активов "Роснефти" становится все более вероятной, и новые сигналы из Польши усиливают такое впечатление. Правительство ФРГ поджимают сроки: 10 марта истекает действие очередного решения о передаче компании Rosneft Deutschland под так называемое доверительное управление государства, и продлевать этот введенный в сентябре 2022 режим вновь на полгода в Берлине, судя по всему, больше не хотят, поскольку стремятся к стабильному, а не временному, решению судьбы нефтеперерабатывающего завода в Шведте PCK Raffinerie Schwedt.

Германия и Польша обсуждают судьбу НПЗ в Шведте

Дело именно в нем, хотя у "Роснефти" имеются и другие активы в Германии. Но в этом НПЗ фактически государственному российскому концерну принадлежат 54%, и сохранение контроля Москвы над стратегически важным предприятием представляется властям ФРГ слишком большим риском, особенно на фоне нарастающей угрозы со стороны России. Ведь PCK Raffinerie Schwedt обеспечивает нефтепродуктами значительную часть Восточной Германии и, прежде всего, столицу страны Берлин с его примерно 4 миллионами жителей.

Берлин, 12 февраля 2024. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск (слева) в гостях у канцлера ФРГ Олафа Шольца Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Намерение правительства ФРГ положить конец подвешенному с юридической точки зрения состоянию завода явно окрепло после недавних выборов в Польше. Они привели к власти проевропейскую коалицию, которой немецкие политики доверяют куда больше, чем прошлому польскому правительству. Сейчас в отношениях между двумя странами идет быстрое потепление, о чем свидетельствовали и переговоры нового премьер-министра Польши Дональда Туска с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине 12 февараля.

Поэтому важную, а, может быть, и решающую роль при определении конкретных дальнейших шагов в отношении Rosneft Deutschland сыграл состоявшийся на следующий день, 13 февраля, визит в Варшаву вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck).

"Польша в прошлом очень помогла обеспечивать нефтью восток Германии", - напомнил по итогам переговоров немецкий министр и дал понять, что в случае экспроприации "Роснефти" снабжение завода в Шведте улучшится, поскольку польская сторона готова существенно увеличить прокачку по своей территории в сторону Германии нефти, поступающей в порт Гданьска. По данным агентства Reuters, ссылающегося на информированный источник, Варшава еще до приезда Хабека заверила Берлин, что сможет, если потребуется, полностью заменить объемы казахстанской нефти, поступающей сейчас в Шведт.

Варшава: Нефть из Казахстана можно полностью заменить

Тут необходимы некоторые пояснения. Этот НПЗ, построенный шесть десятилетий назад в ГДР на границе с Польшей, до 2023 года работал исключительно на нефти, поступавшей из СССР, а затем из России по нефтепроводу "Дружба". В ответ на полномасштабную российскую агрессию против Украины Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами, но не на поставки по трубопроводной системе "Дружба", поскольку от них пока еще сильно зависят несколько восточноевропейских членов ЕС. Однако правительство ФРГ со своей стороны приняло решение полностью отказаться от российской нефти.

Инфографика "Нефтепровод "Дружба"

С прошлого года завод в Шведте снабжается закупаемой на мировом рынке нефти тремя путями. Из немецкого балтийского порта Ростока по давно проложенному в качестве резервного и не очень мощному трубопроводу. Через польский порт Гданьск, откуда нефть прокачивают по территории Польши с использованием самого западного отрезка "Дружбы". И из Казахстана транзитом по российской территории по все той же "Дружбе".

Германия всячески подчеркивает свое желание увеличить закупки нефти в Казахстане, сотрудничество с которым становится все более интенсивным, однако есть опасения, что в случае национализации немецких активов "Роснефти" Москва в качестве ответной меры перекроет нефтепровод "Дружба" и тем самым поставки казахстанской нефти.

И вот теперь польская сторона заверила Берлин, утверждает источник Reuters, что в этом случае доведет прокачку нефти по своей территории в сторону Шведта до 2,5 млн тонн в год и тем самым полностью компенсирует поставки из Казахстана. Их объем, по данным агентства, составляет сейчас от 1,0 до 1,2 млн тонн. Через Гданьск пока идут порядка 1,2 млн тонн, покупаемой на мировом рынке. Теоретически, это может быть и нефть из Казахстана. Одновременно Варшава недвусмысленно дала понять немецкой стороне, что пока "Роснефть" остается основным совладельцем PCK Raffinerie Schwedt, пусть и формальным в условиях внешнего управления, наращивания поставок через Гданьск не будет.

Вопрос о продаже Rosneft Deutschland не стоит

Обращает на себя внимание, что в статьях немецких СМИ про переговоры Роберта Хабека в Варшаве и в целом про дальнейшую судьбу Rosneft Deutschland практически не рассматривается вариант, при котором "Роснефть" просто продаст эту компанию и ее активы. Хотя письмо с таким предложением, как писала в начале февраля экономическая газета Handelsblatt, глава российского концерна Игорь Сечин якобы направил в правительство ФРГ. Но Берлин, пришло к выводу издание, "сделал ставку на экспроприацию".

Январь 2018. НПЗ в Шведте посетили председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер и председатель правления компании Игорь Сечин Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Это наверняка связано с тем, что осуществление в Германии сделки, которая позволила бы "Роснефти" и тем самым продолжающей войну в Украине России заработать многомиллиардную сумму, было бы противозаконным из-за международных санкций против РФ или, по меньшей мере, выглядело бы крайне странно. Вполне вероятно также, что в условиях санкционного режима просто нет желающих иметь дело с российской госкомпанией, подпадающей под это режим, и тем самым подвергать себя риску вторичных штрафных мер.

В любом случае на такую сделку с российским концерном точно не пойдет польская нефтяная компания Orlen, которая считается одним из наиболее вероятных претендентов на долю "Роснефти" в PCK Raffinerie Schwedt, поскольку получение контроля над этим НПЗ хорошо вписывалось бы в ее стратегию международной экспансии. Так, Orlen принадлежит в Германии крупная сеть автозаправочных станций. К тому же именно Orlen осуществляет импорт нефти в Польшу через порт Гданьска. В то же время вполне вероятным представляется вариант, при котором правительство ФРГ сначала национализирует компанию Rosneft Deutschland, а затем, через какое-то время, ее долю в НПЗ в Шведте продаст Orlen. Хотя в прошлом году бундестаг создал правовые основания для такой продажи даже без национализации.

"Роснефть" сможет претендовать на компенсацию

По мнению многих экспертов, правовые основания для национализации активов "Роснефти" из-за необходимости обеспечить энергетическую безопасность страны правительство ФРГ создало еще в 2022 году, внеся соответствующие изменения в национальное законодательство. Но немецкие адвокаты Rosneft Deutschland уже заявили, что в случае экспроприации будут всеми силами оспаривать ее законность.

Завод PCK Raffinerie Schwedt работает днем и ночью Фото: PCK Schwedt

Однако куда больше шансов на успех у них будет в вопросе выплаты "Роснефти" компенсации за национализированное имущество, полагают юристы, опрошенные газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Их высказывания приводятся в статье под заголовком "Роснефть" становится правовым риском для Германии".

При национализации Gazprom Germania в 2022 году компенсировать "Газпрому" утраченное имущество не пришлось, поскольку российский концерн сначала попытался тайно осуществить смену собственников, нарушив тем самым немецкое законодательство, а затем сам отказался от своей немецкой "дочки". В случае с Rosneft Deutschland таких вопиющих нарушений пока вроде бы не было, считают собеседники газеты.

Поэтому, по их мнению, российская сторона сможет на законных основаниях претендовать в международных арбитражных судах на выплату компенсации и, возможно, даже на возмещение ущерба, а тут суммы могут оказаться еще выше. Другой вопрос, придется ли немецкому государству платить подсанкционной российской компании многомиллиардную сумму прямо сейчас, в разгар войны в Украине. Ведь судебные разбирательства по подобным вопросам нередко длятся годами. Не исключено, что правительство Германии именно на это и рассчитывает.

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