РФ раскритиковала вариант национализации Rosneft Deutschland

По словам пресс-секретаря президента РФ, национализация актива "Роснефти" станет "экспроприацией чужой собственности". Дмитрий Пескова не исключил ответных шагов в отношении германских активов в России.

Представитель Кремля резко раскритиковал возможные планы правительства Германии национализировать активы немецкой "дочки" нефтяного концерна "Роснефть" Rosneft Deutschland. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 февраля, заявил, что национализация актива "Роснефти" в ФРГ станет "экспроприацией чужой собственности".

"Это не что иное, как экспроприация чужой собственности, это все шаги, которые подрывают, наверно, экономические и правовые устои европейских государств. Такие действия абсолютно девальвируют инвестиционную привлекательность этих стран и имеют, конечно же, очень глубокие последствия для тех, кто принимает такие решения", - сказал Песков, отметив, что он имеет в виду прежде всего юридические и экономические последствия.

Пресс-секретарь российского президента также не исключил ответных действий в отношении германских активов, оставшихся в РФ. "Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам, о которых мы с вами ведем речь", - указал он.

Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ о "временном управлении" иностранными активами "недружественных стран", которые уже изъяли или изымут в будущем российские активы за рубежом. Первыми под "временное управление" российского государства попали активы дочек финской Fortum и немецкой Uniper.

Возможная национализация актива Rosneft в Шведте

Дмитрий Песков сделал это заявление на фоне сообщений о том, что министерство экономики ФРГ в настоящее время изучает возможность национализации актива Rosneft Deutschland, но окончательное решение еще не принято.

Rosneft Deutschland, на сто процентов принадлежащая российскому концерну "Роснефть", является мажоритарным совладельцем нефтеперерабатывающего завода в Шведте в федеральной земле Бранденбург.

Активы Rosneft были переданы в доверительное управление правительству ФРГ после российского вооруженного вторжения в Украину в 2022 году. Срок доверительного управления истекает в марте. Некоторые инвесторы увязывают возможность инвестиций в завод в Шведте с уходом Rosneft Deutschland.

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