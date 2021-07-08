"Фортум" продает Аргаяшскую ТЭЦ "Русатому"

Российская компания ПАО "Фортум", основным акционером которой является финский энергоконцерн Fortum, подписала соглашение о продаже Аргаяшской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Челябинской области акционерному обществу "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР). Об этом сообщили в четверг, 8 июля, в пресс-службе "Фортум".

"Для корпорации Fortum продажа станции станет важным шагом по оптимизации портфеля активов в рамках глобальной стратегии, нацеленной на достижение углеродной нейтральности", - пояснил генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев.

Этот шаг вместе с постепенным уходом от сжигания угля Челябинской ТЭЦ-2 позволит российскому подразделению корпорации к концу 2022 года полностью отказаться от использования угля", - добавил он.

Управление передадут в третьем квартале

"Фортум" планирует передать управление станцией РИР в третьем квартале 2021 года. Аргаяшская ТЭЦ продолжит выполнять обязательства перед потребителями и контрагентами. Как ожидается, условия труда сотрудников станции сохранятся.

Аргаяшская ТЭЦ - основной источник промышленного пара для НПО "Маяк", производителя источников ионизирующего излучения промышленного назначения. НПО также занимается переработкой облученного ядерного топлива. ТЭЦ поставляет тепло потребителям Озерска и поселка Новогорный.

Электрическая мощность станции составляет 256 МВт, тепловая - 824 МВт.

Fortum и Uniper хотят расширить бизнес в области возобновляемых источников энергии в РФ

Fortum - материнская компания базирующейся в Германии Uniper. Как отметило в этой связи агентство Reuters, Fortum и Uniper планируютрасширить бизнес в области возобновляемых источников энергии в России.

"Русатом Инфраструктурные решения" - подразделение госкорпорации "Росатом".

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