ФРГ зовет "Роснефть" на слушания о возможной национализации

На слушаниях речь пойдет о возможности национализации немецкой дочки "Роснефти" - Rosneft Deutschland. В марте истекает срок доверительного управления долей этой компании в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте.

Правительство ФРГ вызвало российский нефтяной концерн "Роснефть" на слушания, где речь пойдет о возможности национализации его немецкой "дочки" Rosneft Deutschland и ее имущества, сообщило в среду, 7 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

По словам собеседников агентства, это связано с тем, что в марте истекает срок, в течение которого правительство ФРГ может осуществлять доверительное управление долей Rosneft Deutschland в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте.

Источники подчеркнули, что сам факт вызова "Роснефти" на слушания не означает того, что правительство ФРГ уже решило, что оно пойдет путем национализации или все же продлит срок доверительного управления, действующего с сентября 2022 года. О вызове "Роснефти" на слушания сообщила и газета Handelsblatt.

Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод

Правительство ФРГ уже многие месяцы надеется на то, что Rosneft Deutschland продаст свою долю завода в восточногерманском Шведте, чтобы обеспечить будущее этого предприятия. Некоторые инвесторы увязывают свои инвестиции с выходом российского концерна.

Завод в Шведте - четвертое по величине нефтеперерабатывающее предприятие в Германии. После российского вооруженного вторжения в Украину он был передан в доверительное управление федеральному правительству, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в первую очередь Берлина, его окрестностей, а также западной части Польши.

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