В Германии подтвердили планы продажи Rosneft Deutschland

Концерн "Роснефть" намеревается продать немецкие активы, сообщили в юридической фирме Malmendier Legal. Компания Rosneft Deutschland в 2022 году была передана в доверительное управление правительству ФРГ.

Нанятая российским концерном "Роснефть" юридическая фирма Malmendier Legal подтвердила планы продажи его немецкого бизнеса нефтеперерабатывающему заводу в Шведте на востоке Германии. "Соответствует действительности, что "Роснефть" серьезно рассматривает возможность продажи ее активов в Германии", - сообщили в компании в ответ на запрос информагентства Reuters в понедельник, 4 марта.

В ответе также указывается, что "Роснефть" по-прежнему могла бы обеспечивать поставки энергоносителей в Германию, но политические условия для этого в настоящее время сложны. Чтобы облегчить продажу, правительство ФРГ могло бы вернуть российскому концерну контроль над его немецкой "дочкой" Rosneft Deutschland и не продлевать срок доверительного управления, однако ожидается, что он будет продлен, отмечается далее.

Берлин изучает возможность национализации Rosneft Deutschland

Ранее стало известно, что министерство экономики ФРГ изучает возможность национализации активов Rosneft Deutschland, но окончательное решение еще не принято. Rosneft Deutschland, на сто процентов принадлежащая российскому концерну "Роснефть", является мажоритарным совладельцем нефтеперерабатывающего завода в Шведте в федеральной земле Бранденбург.

Активы Rosneft были переданы в доверительное управление правительству ФРГ после российского вооруженного вторжения в Украину в 2022 году, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в первую очередь Берлина, его окрестностей, а также западной части Польши. Срок доверительного управления истекает в марте. Некоторые инвесторы увязывают возможность инвестиций в завод в Шведте, являющийся четвертым по величине нефтеперерабатывающим предприятием в Германии, с уходом Rosneft Deutschland.

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