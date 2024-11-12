Промышленности ФРГ нужно сырье. Кто его будет поставлять?

Германия по-прежнему сильна своей индустриальной базой, но промышленности требуется сырье, и проблемы с его поставками могут еще больше усилить наметившиеся тревожные тенденции, ведущие к деиндустриализации страны. Поэтому головная организация крупного бизнеса, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), провела в Берлине 11 ноября конференцию, посвященную сырьевой безопасности ФРГ.

Зависимость от энергоносителей из России преодолена

Это был восьмой по счету "Сырьевой конгресс" BDI, первый состоялся еще в 2005 году, так что деловые круги ФРГ озаботились этой проблемой уже давно. Однако два десятилетия назад они были полны надежд, что стратегическими поставщиками Германии станут Россия и Китай, и в значительной мере сделали ставку на эти две страны. В результате возникла серьезная и даже опасная зависимость, которую теперь приходится преодолевать.

Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

"Мы вынуждены прямо об этом сказать: наша сырьевая безопасность сейчас, как никогда раньше, под угрозой", - заявил, открывая конференцию, президент BDI Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm). Правда, изменился характер угрозы. Два года назад, на предыдущем "Сырьевом конгрессе", напомнил он, наибольшую обеспокоенность вызывало энергоснабжение Германии: из-за того, что отпали поставки российских энергоносителей, "мы пережили глубокий энергетический кризис".

Но тот трудный период пройден. "В краткосрочном плане мы, политики и бизнес, с этим кризисом справились. С точки зрения структуры нам еще многое предстоит сделать", - подчеркнул глава BDI. Иными словами, немецкий большой бизнес исходит из того, что многолетнюю зависимость от российских поставок газа, нефти и угля удалось преодолеть, хотя разрыв отношений со столь крупным и давним поставщиком энергоносителей еще потребует структурных изменений как в немецкой энергетике, так и в целом в экономике.

Теперь основная забота - Китай и ценные металлы

Теперь же во главе угла - "опасения, что нечто подобное нам может угрожать с критически важным минеральным сырьем", заявил Зигфрид Руссвурм, имея в виду, прежде всего, металлы и редкоземельные элементы. Он привел такой пример: в случае внезапной остановки Китаем экспорта лития в Европу Германия может потерять до 115 млрд евро добавленной стоимости. А это - 15% всей добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности Германии.

Пример с литием глава BDI взял из исследования, проведенного этим бизнес-объединением совместно с консалтинговой компанией Roland Berger. Его публикация была приурочена к "Сырьевому конгрессу".

"После российского вторжения в Украину тема стратегического обеспечения сырьем вновь резко выдвинулась на первый план. Одновременно существенно усилились ограничения на экспорт критически важного сырья", - отмечается в исследовании. Его авторы ссылаются на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым, число различных экспортных ограничений в мире выросло за последние десять лет в пять с лишним раз.

Так выглядит руда, содержащая литий. Ее залежи находятся в Рудных горах на границе Германии и Чехии Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

"В конкурентной борьбе систем, - пояснил в своем выступлении Зигфрид Руссвурм, - автократические режимы все чаще используют свое монопольное положение поставщиков некоторых видов сырья, чтобы с геополитическими целями влиять на рыночные процессы". Поэтому немецкие предприятия сталкиваются с государственными конкурентами, которые, по его словам, действуют по собственным правилам.

Что сразу же бросается в глаза при чтении исследования: основное внимание в нем сфокусировано на Китае. Почему это так, наглядно иллюстрирует такой пример: если в 2014 году доля Китая в импорте редкоземельных металлов в Германию составляла 32%, то в 2023 году она выросла до 69%.

В то же время о роли России как важного поставщика сырья для Германии в исследовании ничего не говорится. Из этого можно сделать вывод, что высокая зависимость ФРГ от поставок металлов из РФ, о которой немецкие ученые предупреждали весной 2022 года, за два с половиной года полномасштабной войны в Украине сошла на нет, будь то из-за переориентации немецких импортеров на других поставщиков или из-за того, что Москва со своей стороны ограничила экспорт в "недружественную страну".

Собственная добыча, диверсификация импорта, рециклинг сырья

Исследование содержит многочисленные рекомендации правительству ФРГ (теперь уже тому, которое будет сформировано после досрочных парламентских выборов 23 февраля следующего года), как снизить сырьевую зависимость Германии, которую Манфред Хадер (Manfred Hader), старший партнер компании Roland Berger и один из семи авторов исследования, называет ахиллесовой пятой немецкой экономики.

Ключевой вывод авторского коллектива он сформулировал так: "Решение предполагает сочетание трех подходов: укрепление европейской добычи, диверсификация импорта и последовательные технологические инновации". Движение по всем трем направлениям уже идет, что наглядно подтверждают приводимые в исследовании примеры.

Глава BDI Зигфрид Руссвурм в своем выступлении, в частности, отметил: "Позитивным фактором следует считать то, что правительство Германии вступило в диалог о стратегическом сырьевом партнерстве с такими странами, как Казахстан и Сербия. И я очень рад участию посланцев от этих двух стран в нашем конгрессе". Однако, добавил он, до подписания конкретных контрактов и тем самым до реального повышения сырьевой безопасности дело в данном случае пока не дошло. Тут следует отметить, что в Сербии проходят массовые протесты против добычи лития, о которой с Белградом договорился Евросоюз.

Март 2023 года. Участники церемонии начала строительства завода Mercedes-Benz в Куппенхайме показывают химические элементы, которые будут получены благодаря рециклингу Фото: Mercedes-Benz AG

Что же касается технологических инноваций, то к ним относится также получение ценных металлов и другого сырья путем рециклинга - переработки отходов. В качестве примера Зигфрид Руссвурм привел два вошедших недавно в строй в Германии предприятия: крупнейшую в Европе установку по рециклингу редкоземельных элементов в восточногерманском Биттерфельде и завод автостроителя Mercedes-Benz по утилизации отслуживших аккумуляторных батарей от электромобилей в западногерманском Куппенхайме.