Сербы протестуют против планов Белграда и ЕС по добыче лития

Сделка о поставках лития между Европейским Союзом и Сербией укрепляет независимость Европы, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Белграде в пятницу, 19 июля. Глава правительства ФРГ, присутствовавший на церемонии подписания соглашения, которое предоставляет ЕС доступ к сырью, добываемому в Сербии, отметил возможности, которые оно открывает для производства электромобилей и достижения целей зашиты климата. Этот шаг "повышает устойчивость и способствует развитию промышленности", - добавил Шольц.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александар Вучич вполне довольны итогами сосглашения Фото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

Германия и ЕС хотят использовать соглашение, оцениваемое в несколько миллиардов евро, для снижения своей зависимости от Китая. Вторая по величине экономика мира контролирует большую часть добычи и переработки лития на планете. Однако сербский проект вызывает много споров. Экологи критикуют его, в частности, за то, что добыча лития загрязняет грунтовые воды тяжелыми металлами и тем самым представляет опасность для питьевой воды и местных жителей. Корреспондент DW побывал на месте строительства будущего рудника и своими глазами убедился, что большинство местных жителей не разделяют радость правительства, расчитывающего, как указало агентство dpa, создать цепочку от добычи сырья до производства аккумуляторов для электромобилей. Для Белграда это значит рост доходов государства, инвестиции и рабочие места. А также сближение с ЕС, рассматривающего Сербию как кандидата на вступление. А 18 тысяч жителей Ядарской долины на западе Сербии, которые зависят от плодородных земель, видят в проекте экзистенциальную угрозу.

Шахта и община не могут существовать бок о бок

Семья ветеринара и фермера Златко Кокановича живет здесь уже несколько поколений. Он знает эту местность как свои пять пальцев и уверен, что шахта и община не могут существовать бок о бок. "По плану, главный перерабатывающий завод будет находиться здесь - всего в нескольких сотнях метров от нашей церкви. Ежедневно здесь будет дробить от 4 000 до 5 000 тонн горной породы, обрабатывать это тысячью тонн серной кислоты и промывать огромным количеством воды, которая затем попадет в реку Ядар", - рассказал он DW.

Дом Кокановича часто используется в качестве "кризисного штаба" для ассоциации "Не дамо Jadar!", (Не отдадим Ядар"), которая была создана жителями долины, желающими остановить открытие рудника.

Ассоциация утверждает, что если местным жителям придется покинуть свои владения, они потеряют не только дома, но и основной источник дохода, а также, что шахта нанесет непоправимый вред окружающей среде. "Автомобили для Европы, батареи для китайцев, а свалки, болезни, рак и кто знает, что еще, для нас, сербов. Конечно, лучше добывать руду в Сербии, чем в Германии или Франции", - сказал DW глава сельской общины Горне Неделице Драган Карайчич.

Правительство меняет позицию

Вот уже пять лет, с тех пор как англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto заявил о желании открыть здесь литиевый рудник, в Сербии не стихают жаркие споры вокруг проекта.

После массовых протестов по всей стране правительство Сербии в 2022 году приняло решение об отказе от добычи лития. "С тем, что касается проекта Ядар и Rio Tinto, все кончено. Все кончено", - заявила тогдашний премьер-министр Ана Брнабич.

Однако в начале июля 2024 года Конституционный суд Сербии отменил решение правительства, заявив, что оно "не соответствует Конституции и закону". Как результат, президент Сербии Александар Вучич заявил, что получил новые гарантии от Rio Tinto и добыча лития может начаться уже в 2028 году, "Мы верим, что шахта не будет угрожать никому и ничему, - сказал Вучич, - но сначала мы должны получить гарантии от Европы, что окружающая среда и жизнь простых граждан будут сохранены и улучшены за счет новых рабочих мест и более высоких зарплат".

Компания Rio Tinto высоко оценила решение правительства, пообещав соблюдение самых высоких стандартов защиты окружающей среды и создание тысяч рабочих мест.

ЕС поддерживает добычу лития в Сербии

Европейский Союз неоднократно выражал свою заинтересованность в сербских месторождениях лития. В ходе прошедшего в Белграде саммита по стратегическим сырьевым ресурсам в присутствии Александара Вучича, Олафа Шольца и заместителя председателя Европейской комиссии и еврокомиссара по вопросам энергетики Мароша Шефчовича, Сербия и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве, включающий положения о добыче лития.

Массовые протесты в июне против строительства рудника Фото: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP via Getty Images

По мнению депутата от оппозиции Александара Йовановича Куты, сложившаяся ситуация - это "эпическое преступление против людей и природы". Он назвал Шольца "маленькой американской марионеткой" и заявил, что федеральный канцлер позволил выселить людей, которые "кормят Сербию", из Горне Неделице, одного из сел, которое больше всего пострадает от рудника Rio Tinto. "Пусть Шольц и Шефчович придут к Златко Кокановичу и скажут ему: "Слушай, Златко, я хочу литий. Условие для этого - ты и твои 100 тыс. литров молока исчезнут, и ты оставишь свою ферму". Смог бы он заявить такое немецкому фермеру?" - поинтересовался Кута в интервью DW.

"Добывайте свой литий в Германии, господин Шольц"

Златко Коканович предложил решение, которое могло бы устроить Евросоюз. "В Германии в три раза больше лития, господин Шольц, и он находится в подземных термальных водах, где его гораздо проще добывать и где воздействие на окружающую среду будет гораздо меньше. Давайте, добывайте свой литий в Германии", - обратился Коканович к главе немецкого правительства в видеоролике на странице ассоциации в социальной сети Facebook.

Коканович сообщил, что группа не планирует проводить акцию протеста по случаю прибытия европейской делегации, а сосредоточится на других мероприятиях.

"Мы не будем гоняться за ними по Белграду и не намерены тратить свои силы и энергию, потому что план и цель этого правительства - арестовать нас и посадить за решетку. Мы не позволим им этого сделать", - сказал он.

Активисты ассоциации "Не дамо Jadar!" угрожают правительству акциями протеста Фото: Jelena Djukic Pejic/DW

На последней крупнойакции протеста в конце июня ассоциация "Не дамо Jadar!" дала правительству Сербии срок до 10 августа, чтобы принять закон, навсегда запрещающий геологические исследования и добычу лития и бора в Сербии. В противном случае, предупредили члены ассоциации, они снова будут блокировать железные и автомобильные дороги, как это уже делали протестующие в прошлом.

Депутат Александар Йованович Кута убежден, что Вучич "сломает зубы" на этой теме. "Мы имеем дело с компанией, которую ни одна нормальная страна не примет, но именно поэтому они нашли Александара Вучича, великого храбреца, у которого не хватает смелости защитить свой народ, но он поставил себя на службу Rio Tinto", - сказал он DW. По мнению политика, если проект не будет остановлен, то в ближайшие недели и месяцы в стране начнется "восстание".

По рецептам психологической войны

Тем временем компания Rio Tinto продолжает свою деятельность. Она уже купила 161 гектар из 854 га земли, которые планируют приобрести в долине Ядар. На данный момент переселено чуть более 50 семей. Многие из 250 оставшихся домовладельцев говорят, что никакие деньги не убедят их покинуть эти места.

Дома без крыш в Горне Неделице Фото: Jelena Djukic Pejic/DW

Однако компания применила довольно необычную тактику, чтобы убедить сопротивляющихся в обратном. Местные жители говорят, что Rio Tinto предложила домовладельцам дополнительные 5 процентов к цене покупки, если они сами снимут крышу своего дома.

Эти дома без крыши создают мрачную атмосферу в деревне: "Они убивают нас психологически. Это психологическая война", - говорит Драган Карайчич.