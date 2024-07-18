Добыча лития сблизит Сербию с ЕС и отдалит от Китая и России

Добыча лития может стать для Сербии входным билетом в Европейский Союз. Белград принял стратегическое решение осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и Евросоюзом, а не с Китаем, и связывает с этим, пересмотренным с учетом экологических требований населения, проектом большие надежды как на развитие сербской экономики, так и на ускорение процесса вступления в ЕС.

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Перед подписанием в Белграде 19 июля меморандума о намерениях с Еврокомиссией в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) президент Сербии Александар Вучич дал большое интервью двум корреспондентам немецкой экономической газеты Handelsblatt, опубликованное на сайте издания вечером 17 июля. В нем речь идет о добыче лития, необходимого для производства ключевого элемента электромобилей - аккумуляторных батарей, о взаимоотношениях с Евросоюзом и о войне в Украине. Сербский лидер посоветовал Западу войти в положение президента РФ Владимира Путина, призвал к незамедлительному перемирию и ответил на вопрос о поставках сербских боеприпасов украинской армии.

Лозница, 28 июня 2024. Протесты местного населения против обновленного проекта освоения месторождения лития на западе Сербии Фото: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP via Getty Images

Характеризуя проект литиевого рудника, который собирается реализовывать международный горнодобывающий гигант Rio Tinto, Александр Вучич сообщил: "Мы сможем ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития. Этого достаточно для производства 1,1 миллиона электромобилей. Так что мы будем в состоянии обеспечивать примерно 17% европейского рынка".

При этом сербский лидер подчеркнул: "Мы хотим, насколько это возможно, сохранить процесс создания добавленной стоимости в нашей стране. Мы хотим наладить у нас производство аккумуляторных батарей и только часть лития экспортировать в виде сырья". В перспективе это могло бы, по его словам, способствовать развитию автостроения в Сербии.

Покинутые разрушающиеся дома в деревне, близ которой планируется соорудить рудник для добычи лития Фото: Jelena Djukic Pejic/DW

На вопрос журналистов, будут ли приглашаться к производству батарей инвесторы со всего мира или преимущества получат европейские компании, Александар Вучич ответил, что уже идут переговоры с представителями европейского автопрома, и упомянул концерны Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis. Но интерес проявляет и Южная Корея.

"Вели ли вы переговоры и с производителями из Китая?", - спросили корреспонденты Handelsblatt. "Они очень четко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем данную темы с европейцами. Мы лояльны Европе", - подчеркнул Александр Вучич. С китайцами переговоры не ведутся, только с европейцами, заверил он.

Александар Вучич: "Мы хотим стать частью ЕС"

После этого немецкие журналисты напрямую спросили, рассматривает ли Сербия месторождение лития как входной билет в ЕС. Отметив, что этот проект будет иметь чрезвычайное значение для его страны и что в перспективе бизнес, связанный с литием, сможет обеспечивать до 16% ВВП, сербский президент заверил: "Поверьте мне, членство в ЕС для наших граждан намного важнее. Доступ к общему рынку и свобода передвижения, упрошенный пограничный контроль значат для нас больше, чем деньги".

Белград, 31 октября 2023. Переговоры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Сербии Александра Вучича Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Александар Вучич сообщил, что он "большой поклонник Урсулы фон дер Ляйен", которая и в новом составе Еврокомиссии осталась ее председателем, поскольку у нее, по его словам, "очень рациональный подход к странам Западных Балкан" и она "чаще, чем многие другие в Брюсселе, приезжала в Белград".

Сербский президент не согласился с замечанием журналистов, что население его страны все более скептически относится к интеграции в Евросоюз: "Я считаю, что большинство сербов - за вступление в ЕС. Вы должны понять, что возражения тех, кто против, связаны не с самим ЕС. Их волнуют темы, которые ЕС поднял в связи с Косово и с которыми они не согласны". На вопрос, насколько важна для него лично интеграция Сербии в ЕС, Александар Вучич ответил: "Это важно для нас. Наша цель состоит в том, чтобы стать частью Европейского Союза".

Но нельзя обсуждать вступление в ЕС и одновременно сближаться с Россией и Китаем, нельзя сидеть на двух стульях, возразили немецкие корреспонденты. "Я сижу только на одном стуле: сербском. И в чем это мы сближаемся с Россией? Я два с половиной года не разговаривал больше с Владимиром Путиным", - возразил Вучич, подчеркивая тем самым, что со времени начала полномасштабной российской агрессии против Украины не вел официальных переговоров с российским президентом.

Белград, 8 мая 2024. Китайский и сербский лидеры, Си Цзиньпин и Александр Вучич, после подписания очередных соглашений о сотрудничестве Фото: Marko Djurica/REUTERS

"Но Сербия - единственная страна в Европе, которая не поддерживает санкции Запада против России", - настаивали журналисты. "Да, а что еще?", - ответил сербский президент. Корреспонденты указали на его встречи с представителями российского правительства, а также напомнили о визите китайского лидера Си Цзиньпина в Белград в мае и о вступившем в силу 1 июля соглашении о зоне свободной торговли с Китаем, что не свидетельствует о стремлении синхронизировать торговую и внешнюю политику с Евросоюзом.

"Но ведь канцлер Шольц тоже встречался с Си Цзиньпином. Германия тоже посылает членов правительства в Китай, недавно там был министр Хабек, если не ошибаюсь, - напомнил, в свою очередь, Александар Вучич, указав на состоявшийся в июне визит в КНР вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck). - Это совершенно нормально и разумно. Каждый должен отстаивать свои интересы - именно это мы и делаем".

Сербия за немедленное перемирие в Украине

Корреспонденты Handelsblatt попросили собеседника пояснить, что он имел в виду, когда в одном из недавних интервью предупредил, что в Украине надвигается катастрофа. Он не стал это уточнять, ограничившись фразой, что "ситуация будет ухудшаться". А затем Александар Вучич посоветовал Западу "войти в положение" Путина.

Белград, 17 января 2019. Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем Фото: picture-alliance/TASS/M. Metzel

"Знаете, когда я беседую со своими друзьями на Западе, они говорят, что не могут проиграть войну, ведь если они проиграют, Россия продолжит свою агрессию и свои нападения на другие страны. Проблема, однако, в том, что они никогда не пытались войти в положение Путина. Если он проиграет, то не только сам лично это не перенесет, но и потеряет все, что составляет его наследие", - предупредил Вучич.

"Вы имеете в виду, что Путин может больше потерять, чем Украина?", - переспросили журналисты. "Я сказал, что он может потерять не меньше, чем Запад. Войдите в положение другого человека. Задайтесь вопросом, кто в этом конфликте готов пожертвовать большим числом людей. Тогда у вас будет четкое представление о будущем".

Белград, 4 марта 2022. Пророссийская демонстрация в столице Сербии через неделю после начала полномасштабной агрессии России против Украины Фото: Stefan Stojanovic/REUTERS

На вопрос немецких журналистов, что бы он посоветовал канцлеру ФРГ Шольцу, если тот спросит, как лучше всего добиться мира, президент Сербии сначала скромно ответил, что не ему давать советы, но потом добавил: "Но если он действительно захочет услышать, что я думаю, я бы так ответил: добейтесь как можно быстрее прекращения огня. Неважно, на каких условиях. Потом можно будет обсуждать условия, будь то вступление в НАТО, вступление в ЕС или территориальные вопросы. Обсуждайте это позднее".

"И вы думаете, что Путин будет соблюдать перемирие?", - засомневались журналисты. "Полагаю, что Путин точно так же спросит: а будет ли Украина соблюдать перемирие? Мне кажется, у обеих сторон плохой опыт друг с другом. Но остановить войну - это высший приоритет". По словам Вучича, невыносимо, что "каждый день гибнут сотни людей".

Боеприпасы для Украины: ничего личного, только бизнес

В то же время сербский президент недвусмысленно дал понять, что его страна готова продолжать поставки боеприпасов, которые в конечном счете оказываются в распоряжении украинской армии. Handelsblatt ссылается на данные из оборонной отрасли, согласно которым Сербия с начала полномасштабной российской агрессии продала союзникам Украины боеприпасы на сумму примерно в 800 млн евро, которые затем перепродали или передали их Киеву.

"У Сербии имеется военная промышленность. Мы продаем исключительно боеприпасы надежным конечным потребителям, но не оружие. Россия и Украина не являются надежными конечными потребителями. Поэтому туда мы, естественно, не поставляем. За то, что другие страны делают с нашими боеприпасами, мы ответственность не несем", - ответил Александар Вучич.

Означает ли это, что Сербия продолжит продавать боеприпасы надежным странам, даже если те затем будут передавать из Украине, задали уточняющий вопрос корреспонденты Handelsblatt. "Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить функционирование сербской экономики независимо от того, какая это отрасль. Я не собираюсь обсуждать то, как мы ведем бизнес. Я уверен, что вы это поймете", - заявил в конце интервью Александар Вучич.