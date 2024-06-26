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Сербия продолжит продавать оружие странам НАТО

Ася Миллер
26 июня 2024 г.

Белград не станет ограничивать продажу боеприпасов западным партнерам, несмотря на возможную передачу Украине, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

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Запуск ракеты во время военных учений в Белграде, 9 мая 2017 года
Запуск ракеты во время военных учений в Белграде, 9 мая 2017 годаФото: Darimir Banda/Serbian Defence Ministry/Handout/AA/picture-alliance

Сербия не собирается ограничивать продажу оружия странам Запада, даже если те будут отправлять его Украине в рамках военной помощи. Об этом заявил  в интервью агентству AFP во вторник, 25 июня, премьер-министр страны Милош Вучевич.

Премьер, возглавляющий правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП), особо подчеркнул, что Белград не намерен помогать "ни одной воюющей стороне" в Украине. "Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США. Потому что это не является чем-то запрещенным и аморальным для нас - производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - пояснил Вучевич.

Киев получил боеприпасы из Сербии на 800 млн евро

По данным издания Financial Times, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев через третьи страны получил боеприпасы из Сербии на сумму около 800 млн евро.

Президент Сербии Александар Вучич назвал эту оценку "в целом точной", указав, что это сумма "может быть, за два или три года". При этом он оговорил, что Сербия не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной, а продажи боеприпасов - "часть экономического возрождения" страны.

 

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