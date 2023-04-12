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Президент Сербии Александар ВучичФото: Milos Miskov/AA/picture alliance
ПолитикаСербия

Reuters: Сербия согласна поставить летальное оружие Украине

Сергей Ромашенко
38 мин. назад

Из секретного документа, попавшего в сеть, следует, что Белград либо согласился, либо уже отправил оружие Киеву. В документе зафиксировано, что Сербия, готова оказывать военную помощь Украине и впредь, сообщил Reuters.

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Сербия - единственная страна Европы, отказавшаяся вводить санкции против России из-за российского вооруженного вторжения в Украину, согласились поставить оружие Украине или уже отправила его, следует из засекреченного документа Пентагона, попавшего в открытый доступ в результате недавней утечки, сообщило агентство Reuters в среду, 12 апреля.

В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно. Агентство ссылается на документ от 2 марта, озаглавленный "Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт". В нем содержится диаграмма с перечислением "оценочных позиций" 38 европейских стран в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи.

Поставки летальных вооружений

Из диаграммы следует, что Сербия отказалась обучать украинских солдат, но согласилась поставить Киеву летальные вооружения или уже отправила их. В документе также говорится, что Сербия обладает политической волей и военным потенциалом для поставок оружия Украине и впредь.

Reuters уточняет, что документ имеет гриф "секретно" и пометку NOFORN, что запрещает его передачу иностранным спецслужбам и военным. На нем также стоит печать канцелярии Объединенного комитета начальников штабов США. Пентагон и посольство Украины пока никак не прокомментировали информацию. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что его страна не продавала вооружение Украине, России и любой другой стране, имеющей отношение к конфликту. При этом он допустил, что какое-либо вооружение из Сербии может оказаться в Украине, но, по его словам, не по воле Белграда.

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