FT: Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии

Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов в западные страны, которые затем укрепляют оборону Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев через третьи стороны получил боеприпасы из Сербии на сумму около 800 млн евро. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает издание Financial Times.

Президент Сербии Александар Вучич назвал оценку FT поставленных в Украину боеприпасов "в целом точной", указав, что это сумма не за год, а, "может быть, за два или три года". При этом он подчеркнул, что Сербия не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной, а продажи боеприпасов - "часть экономического возрождения" страны.

Контракты с западными странами и отдаление от Путина

"Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают - это их дело", - сказал Вучич Financial Times.

По словам Вучича, его работа заключается в том, чтобы обеспечить легальные продажи боеприпасов. "Я должен заботиться о своих людях", - заявил он, добавив, что и в Москве, и в Киеве "у нас есть друзья".

Как отмечает FT, Вучич сопротивляется давлению требованиям Запада ввести санкции против России и вместе с тем стремится "сохранить дистанцию" между собой и президентом РФ Владимиром Путиным. "Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет", - сказал FT источник из числа западных дипломатов.