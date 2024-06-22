  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСербия

FT: Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии

Кирилл Шестаков
22 июня 2024 г.

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил FT факт экспорта боеприпасов в западные страны. Куда затем попадают боеприпасы - "не мое дело", заявил он.

https://p.dw.com/p/4hOMw
Владимир Зеленский (слева) и Александар Вучич на саммите стран Юго-Восточной Европы в Албании
Владимир Зеленский (слева) и Александар Вучич на саммите стран Юго-Восточной Европы в Албании (архив)Фото: Armando Babani/AP Photo/picture alliance

Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов в западные страны, которые затем укрепляют оборону Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев через третьи стороны получил боеприпасы из Сербии на сумму около 800 млн евро. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает издание Financial Times.

Президент Сербии Александар Вучич назвал оценку FT поставленных в Украину боеприпасов "в целом точной", указав, что это сумма не за год, а, "может быть, за два или три года". При этом он подчеркнул, что Сербия не занимает ничью сторону в войне между Россией и Украиной, а продажи боеприпасов - "часть экономического возрождения" страны.

Контракты с западными странами и отдаление от Путина

"Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают - это их дело", - сказал Вучич Financial Times. 

По словам Вучича, его работа заключается в том, чтобы обеспечить легальные продажи боеприпасов. "Я должен заботиться о своих людях", - заявил он, добавив, что и в Москве, и в Киеве "у нас есть друзья".

Как отмечает FT, Вучич сопротивляется давлению требованиям Запада ввести санкции против России и вместе с тем стремится "сохранить дистанцию" между собой и президентом РФ Владимиром Путиным. "Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет", - сказал FT источник из числа западных дипломатов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
Избиратели на фоне изображения Александара Вучича

Выборы в Сербии. Кому выгодна победа блока Вучича

Выборы в Сербии. Кому выгодна победа блока Вучича

На парламентских выборах в Сербии победу одержала коалиция президента Вучича. Она не оставила шансов сербской оппозиции. Каким будет дальнейший политический курс страны - в сторону Брюсселя или Москвы?
Политика18 декабря 2023 г.
Митинг против фальсификаций на выборах в Сербии

В Белграде прошел крупнейший с начала протестов митинг

В Белграде прошел крупнейший с начала протестов митинг

По словам организаторов, на очередную акцию протеста против фальсификаций на парламентских выборах в столице Сербии пришли 10 тысяч человек.
Политика30 декабря 2023 г.
Показать еще