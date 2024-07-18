Фон дер Ляйен вновь избрана председателем Комиссии ЕС

Фон дер Ляйен вновь избрана председателем Комиссии ЕС18 июля 2024 г.
Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) переизбрана председателем Европейской комиссии на второй срок. Такое решение принял в четверг, 18 июля, Европарламент. Кандидатуру немецкого политика поддержал 401 депутат, 284 голосовали против, 15 воздержались.
ЕС должен значительно расширить свои оборонительные возможности. "Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего европейского оборонительного союза", - говорится в ее 31-страничной программе, фон дер Ляйен, опубликованной на сайте Еврокомиссии (ЕК).
Евросоюз будет играть в нем координирующую роль. С этой целью она предлагает ввести должность еврокомиссара по обороне, которой ранее не было в структуре Еврокомиссии. Новый комиссар "будет тесно сотрудничать с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем главы Еврокомиссии в соответствии с договором" о Европейском союзе, говорится в документе.
Фон дер Ляйен намерена также продвигать ряд проектов в сфере обороны и безопасности. В частности, в ее программе говорится о построении общеевропейского воздушного щита и программе киберзащиты, создании Европейского оборонного фонда, настоящего общеевропейского рынка продукции оборонного сектора.
Поддержка Украины
"Лучшей инвестицией в европейскую безопасность является вклад в безопасность Украины", поэтому Евросоюз должен продолжать "военную, финансовую и политическую поддержку" Киева так долго, как потребуется - говорится в документе. Фон дер Ляйен в своей программе обещает использовать для этого все имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, включая Европейский фонд мира (European Peace Facility), чтобы удовлетворять как нынешние потребности Украины в отражении российской агрессии, так и помочь в восстановлении страны после войны.
Выступая в четверг, 18 июля, в Европарламенте перед решающим голосованием, Фон дер Ляйен резко раскритиковала поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. "Эта так называемая миротворческая миссия была не чем иным, как миссией умиротворения", - сказала она, имея в виду британскую политику умиротворения по отношению к нацистской Германии перед Второй мировой войной.
Ужесточенние миграционной политики
Кроме того, Фон дер Ляйен намерена укрепить Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, в три раза увеличив число его сотрудников, и полицейскую службу ЕС Europol. Она обещает сформулировать новый подход к вопросу депортации из ЕС нелегальных мигрантов, а также углубить сотрудничество в этом вопросе с транзитными странами и государствами, из которых мигранты прибывают в ЕС. В ее программе сообщается о планах жестче регламентировать социальные сети с целью защиты детей и подростков от депрессии и других психических заболеваний.