  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Фон дер Ляйен вновь избрана председателем Комиссии ЕС

Сергей Гуща
18 июля 2024 г.

"Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего оборонительного союза", - говорится в программе Урсулы фон дер Ляйен, которая переизбрана на пост главы ЕК на второй срок.

https://p.dw.com/p/4iT2v
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) переизбрана председателем Европейской комиссии на второй срок. Такое решение принял в четверг, 18 июля, Европарламент. Кандидатуру немецкого политика поддержал 401 депутат, 284 голосовали против, 15 воздержались.   

ЕС должен значительно расширить свои оборонительные возможности. "Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего европейского оборонительного союза", - говорится в ее 31-страничной программе, фон дер Ляйен, опубликованной на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Евросоюз будет играть в нем координирующую роль. С этой целью она предлагает ввести должность еврокомиссара по обороне, которой ранее не было в структуре Еврокомиссии. Новый комиссар "будет тесно сотрудничать с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем главы Еврокомиссии в соответствии с договором" о Европейском союзе, говорится в документе. 

Фон дер Ляйен намерена также продвигать ряд проектов в сфере обороны и безопасности. В частности, в ее программе говорится о построении общеевропейского воздушного щита и программе киберзащиты, создании Европейского оборонного фонда, настоящего общеевропейского рынка продукции оборонного сектора.

Поддержка Украины

"Лучшей инвестицией в европейскую безопасность является вклад в безопасность Украины", поэтому Евросоюз должен продолжать "военную, финансовую и политическую поддержку" Киева так долго, как потребуется - говорится в документе. Фон дер Ляйен в своей программе обещает использовать для этого все имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, включая Европейский фонд мира (European Peace Facility), чтобы удовлетворять как нынешние потребности Украины в отражении российской агрессии, так и помочь в восстановлении страны после войны.

Выступая в четверг, 18 июля, в Европарламенте перед решающим голосованием, Фон дер Ляйен резко раскритиковала поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. "Эта так называемая миротворческая миссия была не чем иным, как миссией умиротворения", - сказала она, имея в виду британскую политику умиротворения по отношению к нацистской Германии перед Второй мировой войной.

Ужесточенние миграционной политики 

Кроме того, Фон дер Ляйен намерена укрепить Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex, в три раза увеличив число его сотрудников, и полицейскую службу ЕС Europol. Она обещает сформулировать новый подход к вопросу депортации из ЕС нелегальных мигрантов, а также углубить сотрудничество в этом вопросе с транзитными странами и государствами, из которых мигранты прибывают в ЕС. В ее программе сообщается о планах жестче регламентировать социальные сети с целью защиты детей и подростков от депрессии и других психических заболеваний.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украина, Молдова и Грузия скоро в ЕС? Книги Быкова и Акунина под запретом? DW Новости (15.12.2023)

Украина, Молдова и Грузия скоро в ЕС? Книги Быкова и Акунина под запретом? DW Новости (15.12.2023)

Евросоюз начнет переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, когда подтвердится, что Киев и Кишинев предприняли соответствующие шаги, изложенные в рекомендациях Еврокомиссии. Решения последнего саммита ЕС касаются не только Украины, но и Молдовы и Грузии. Согласован также 12-ый пакет санкций против Москвы, но заблокирован очередной пакет помощи Киеву.
Политика15 декабря 2023 г.36:35 мин.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине

Глава ЕК: Евросоюз должен покрыть треть финансовых потребностей Украины

Глава ЕК: Евросоюз должен покрыть треть финансовых потребностей Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 октября.
Конфликты25 октября 2022 г.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, выступает в Брюсселе в день голосования

Кренит вправо, но центр держится. Как прошли выборы в ЕС

Кренит вправо, но центр держится. Как прошли выборы в ЕС

Крайне правые партии ударили по лидерам в Париже и Берлине, но не смогли подорвать центристское большинство в Европарламенте.
Политика10 июня 2024 г.
Показать еще