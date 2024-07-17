Еврокомиссия поддержала выделение Украине еще 4,2 млрд евро

Новую финансовую помощь Украине на сумму около 4,2 млрд евро еще должны одобрить в Совете ЕС.

Еврокомиссия в среду, 17 июля, поддержала предоставление Киеву еще около 4,2 млрд евро из Фонда помощи Украине. Однако новый пакет еще должны будут одобрить главы государств и правительств ЕС в Европейском совете.

"После принятия в Совете ЕС общий объем финансирования Украины Евросоюзом в рамках этого механизма достигнет 12 млрд евро. ЕС продолжает твердо поддерживать борьбу Украины за свободу и путь в Евросоюз", - написала на платформе Х председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Как отмечается в решении Европейской комиссии, Украина выполнила ряд требований, выдвинутых в качестве условий финансовой помощи. Речь, в частности, шла о реформах, позволяющих более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и экономической преступностью, а также об изменениях принципов управления государственными компаниями и о необходимости принять национальный план в области энергетики и климата.

Несмотря на все трудности, Украина, защищающаяся от российского вторжения, проводит важные реформы для дальнейшего восстановления страны и прогресса на пути в ЕС, отметила фон дер Ляйен. Она добавила, что надеется на быстрое одобрение нового пакета помощи странами Евросоюза.

Совет ЕС в феврале 2024 года одобрил создание европейского Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Эти средства, рассчитанные на четыре года, - с 2024-го по 2027-й - планируется предоставлять в виде грантов и кредитов. Они должны будут обеспечивать как краткосрочные потребности украинского государства, так и решение среднесрочных задач по реконструкции и модернизации страны.