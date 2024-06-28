Кто будет руководить Евросоюзом в ближайшие пять лет?

Лидеры стран Европейского Союза выбрали тех, кто займет главные политические посты в ЕС. Но главу Еврокомиссии, верховного дипломата и спикера Европарламента еще должны утвердить евродепутаты. DW представляет кандидатов.

Европейский Союз открывает новую пятилетнюю главу в своей истории и вступает в следующий легислатурный период. После общеевропейских выборов в Европарламент, состоявшихся в начале июня, пришло время важнейших кадровых решений.

На последнем Европейском совете уходящего легислатурного периода 27 июня 2024 года главы 27 государств и правительств стран ЕС выбрали новых лидеров в основных структурах ЕС.

Останется ли фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии?

Как и ожидалось, нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выдвинута на повторный срок - это первый подобный случай в истории ЕС.

Теперь ей предстоит преодолеть еще одно препятствие: новый состав Европарламента должен утвердить ее кандидатуру, как и других членов Еврокомиссии. Предположительно, большая часть депутатов от крупнейшего политического блока ЕС, Европейской народной партии (ЕНП), имеющей 190 мест в новом 720-местном парламенте, поддержат фон дер Ляйен, но для получения большинства ей потребуется поддержка со стороны других партий и голоса чуть более половины, а именно 361 европарламентария.

Урсула фон дер Ляйен, вероятно, останется главой Еврокомиссии Фото: EPA/Denis Balibouse

Если 24 евродепутата от партии "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони воздержатся, как поступила их лидер на голосовании в Евросовете, это может усложнить ситуацию. Хотя, например, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после саммита заявил, что "совершенно уверен" в том, что фон дер Ляйен сможет избраться и без голосов партии Мелони.

"Я буду работать со всем парламентом", - заверила нескрываемо довольная своим выдвижением глава Еврокомиссиина итоговой пресс-конференции саммита в ночь на понедельник, 28 июня, в Брюсселе. Она пояснила, что намерена лично обращаться к евродепутатам, не входящим в центристскую коалицию из трех блоков. "Для тех, кто настроен критически, у кого есть вопросы, мой долг - пообщаться с ними", - сказала фон дер Ляйен.

Интрига в Европарламенте

В общей сложности ее собственная правоцентристская ЕНП, блок социал-демократов, а также фракция либеральных партий "Обновляя Европу", имеют чуть менее 400 мест в новом Европарламенте. Этого хватило бы для переизбрания фон дер Ляйен, но наблюдатели утверждают, что ее поддержат не все члены этих фракций.

Теперь если глава Еврокомиссии пойдет направо, в сторону правых консерваторов, к которым относится и партия Мелони, то обратит на себя гнев социалистов, заранее прочертивших для нее "красную линию". Если же она пойдет налево, к "зеленым", то рискует потерять голоса в своей же собственной ЕНП. Первая сессия Европарламента нового созыва пройдет с 16 по 19 июля в Страсбурге.

Если глава Еврокомиссии не наберет нужных голосов, то Евросовет в течение месяца должен будет выдвинуть нового кандидата. Это тоже был бы первый подобный случай в истории ЕС.

Беспрецедентные вызовы для фон дер Ляйен

65-летняя немка заслужила в Брюсселе репутацию суровой начальницы. Начиная с "Брекзита" и пандемии коронавируса, заканчивая войной России против Украины, христианская демократка фон дер Ляйен приняла на своем посту такие вызовы, с какими до нее не сталкивался ни один председатель Еврокомиссии.

Теперь она называет своей задачей и борьбу с экстремистскими силами в Европе. "Мы построим бастион против крайне левых и крайне правых", - сказала фон дер Ляйен после выборов в Европарламент. Однако помощь Украине и переговоры о ее вступлении в ЕС останутся в центре ее внимания.

"Железная леди" возглавит европейскую дипломатию

Новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас также придется, в первую очередь, решать проблемы, связанные с войной России против Украины.

В 2021 году она стала первой женщиной на посту премьер-министра Эстонии. В этом качестве Каллас одна из первых поставила оружие Украине еще до полномасштабного российского вторжения. Девиз 47-летней либералки: России уступать нельзя. В Брюсселе ее считают "ястребом" внешней политики: четкими, лаконичными фразами и нордическим хладнокровием эстонка дает понять, что она думает о Путине и как намерена действовать в связи с российской агрессией.

Кая Каллас, вероятно, станет главой европейской дипломатии Фото: Askin KÄ±yagan/Anadolu/picture alliance

Однако при подаче заявки на работу верховным дипломатом Евросоюза Каллас пришлось пообещать, что она будет заниматься и другими очагами конфликтов. Британский журнал The New Statesman уже назвал дипломированную юристку "железной леди Эстонии". В политику она пришла не "с улицы". Отец Каи - Сийм Каллас - тоже был премьер-министром Эстонии и еврокомиссаром, а сама она занимала депутатское кресло в Европарламенте. Теперь новые парламентарии должны будут утвердить ее кандидатуру.

"Ганди из Лиссабона" станет председателем Евросовета

Единственный, кто уже может почивать на лаврах, - это избранный Евросоветом в качестве нового председателя Антониу Кошта. 62-летний экс-премьер Португалии не нуждается в утверждении никаким другим европейским институтом.

Он станет первым главой Европейского совета как от социалистов, так и от южноевропейцев. Разнообразие в ряды лидеров ЕС Кошта внесет еще и потому, что его предки по отцовской линии родом из Индии, точнее, из бывшей португальской колонии Гоа. Благодаря своему происхождению, скромности и тесному общению с простыми рабочими, будучи мэром португальской столицы в 2007-2015 годах, он получил прозвище "Ганди Лиссабона".

Итак, Кошта снова на коне после карьерного провала: социалист ушел в отставку с поста премьер-министра Португалии в ноябре 2023 года после восьми лет в этой должности из-за обвинений в коррупции. В итоге они оказались ложными, поскольку были основаны на путанице с именами в прослушанном телефонном разговоре. Однако Кошта проиграл досрочные выборы и был вынужден уступить консервативному политику.

Роберта Метсола останется главой Европарламента Фото: European Union

Тем не менее дипломированный юрист считается непоколебимым оптимистом, тем более, что пост главы Европейского совета станет венцом его долгой политической карьеры. Кошта знает, как управлять кризисами и находить компромиссы: он вывел Португалию из тяжелого экономического и финансового кризиса после 2015 года. Стране приходилось прибегать к помощи фондов Евросоюза, но Кошта сумел сделать программу жесткой бюджетной экономии более или менее приемлемой для португальцев.

Кто возглавит Европарламент

Четвертый важнейший пост в Евросоюзе - это пост президента Европейского парламента. Роберта Метсола с Мальты останется в этой должности в результате договоренностей между парламентскими фракциями христианских демократов, социал-демократов и либералов. Однако единственный орган, который за нее голосует, - это сам Европарламент.