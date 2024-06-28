Кто будет руководить Евросоюзом в ближайшие пять лет?28 июня 2024 г.
Европейский Союз открывает новую пятилетнюю главу в своей истории и вступает в следующий легислатурный период. После общеевропейских выборов в Европарламент, состоявшихся в начале июня, пришло время важнейших кадровых решений.
На последнем Европейском совете уходящего легислатурного периода 27 июня 2024 года главы 27 государств и правительств стран ЕС выбрали новых лидеров в основных структурах ЕС.
Останется ли фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии?
Как и ожидалось, нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выдвинута на повторный срок - это первый подобный случай в истории ЕС.
Теперь ей предстоит преодолеть еще одно препятствие: новый состав Европарламента должен утвердить ее кандидатуру, как и других членов Еврокомиссии. Предположительно, большая часть депутатов от крупнейшего политического блока ЕС, Европейской народной партии (ЕНП), имеющей 190 мест в новом 720-местном парламенте, поддержат фон дер Ляйен, но для получения большинства ей потребуется поддержка со стороны других партий и голоса чуть более половины, а именно 361 европарламентария.
Если 24 евродепутата от партии "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони воздержатся, как поступила их лидер на голосовании в Евросовете, это может усложнить ситуацию. Хотя, например, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после саммита заявил, что "совершенно уверен" в том, что фон дер Ляйен сможет избраться и без голосов партии Мелони.
"Я буду работать со всем парламентом", - заверила нескрываемо довольная своим выдвижением глава Еврокомиссиина итоговой пресс-конференции саммита в ночь на понедельник, 28 июня, в Брюсселе. Она пояснила, что намерена лично обращаться к евродепутатам, не входящим в центристскую коалицию из трех блоков. "Для тех, кто настроен критически, у кого есть вопросы, мой долг - пообщаться с ними", - сказала фон дер Ляйен.
Интрига в Европарламенте
В общей сложности ее собственная правоцентристская ЕНП, блок социал-демократов, а также фракция либеральных партий "Обновляя Европу", имеют чуть менее 400 мест в новом Европарламенте. Этого хватило бы для переизбрания фон дер Ляйен, но наблюдатели утверждают, что ее поддержат не все члены этих фракций.
Теперь если глава Еврокомиссии пойдет направо, в сторону правых консерваторов, к которым относится и партия Мелони, то обратит на себя гнев социалистов, заранее прочертивших для нее "красную линию". Если же она пойдет налево, к "зеленым", то рискует потерять голоса в своей же собственной ЕНП. Первая сессия Европарламента нового созыва пройдет с 16 по 19 июля в Страсбурге.
Если глава Еврокомиссии не наберет нужных голосов, то Евросовет в течение месяца должен будет выдвинуть нового кандидата. Это тоже был бы первый подобный случай в истории ЕС.
Беспрецедентные вызовы для фон дер Ляйен
65-летняя немка заслужила в Брюсселе репутацию суровой начальницы. Начиная с "Брекзита" и пандемии коронавируса, заканчивая войной России против Украины, христианская демократка фон дер Ляйен приняла на своем посту такие вызовы, с какими до нее не сталкивался ни один председатель Еврокомиссии.
Теперь она называет своей задачей и борьбу с экстремистскими силами в Европе. "Мы построим бастион против крайне левых и крайне правых", - сказала фон дер Ляйен после выборов в Европарламент. Однако помощь Украине и переговоры о ее вступлении в ЕС останутся в центре ее внимания.
"Железная леди" возглавит европейскую дипломатию
Новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас также придется, в первую очередь, решать проблемы, связанные с войной России против Украины.
В 2021 году она стала первой женщиной на посту премьер-министра Эстонии. В этом качестве Каллас одна из первых поставила оружие Украине еще до полномасштабного российского вторжения. Девиз 47-летней либералки: России уступать нельзя. В Брюсселе ее считают "ястребом" внешней политики: четкими, лаконичными фразами и нордическим хладнокровием эстонка дает понять, что она думает о Путине и как намерена действовать в связи с российской агрессией.
Однако при подаче заявки на работу верховным дипломатом Евросоюза Каллас пришлось пообещать, что она будет заниматься и другими очагами конфликтов. Британский журнал The New Statesman уже назвал дипломированную юристку "железной леди Эстонии". В политику она пришла не "с улицы". Отец Каи - Сийм Каллас - тоже был премьер-министром Эстонии и еврокомиссаром, а сама она занимала депутатское кресло в Европарламенте. Теперь новые парламентарии должны будут утвердить ее кандидатуру.
"Ганди из Лиссабона" станет председателем Евросовета
Единственный, кто уже может почивать на лаврах, - это избранный Евросоветом в качестве нового председателя Антониу Кошта. 62-летний экс-премьер Португалии не нуждается в утверждении никаким другим европейским институтом.
Он станет первым главой Европейского совета как от социалистов, так и от южноевропейцев. Разнообразие в ряды лидеров ЕС Кошта внесет еще и потому, что его предки по отцовской линии родом из Индии, точнее, из бывшей португальской колонии Гоа. Благодаря своему происхождению, скромности и тесному общению с простыми рабочими, будучи мэром португальской столицы в 2007-2015 годах, он получил прозвище "Ганди Лиссабона".
Итак, Кошта снова на коне после карьерного провала: социалист ушел в отставку с поста премьер-министра Португалии в ноябре 2023 года после восьми лет в этой должности из-за обвинений в коррупции. В итоге они оказались ложными, поскольку были основаны на путанице с именами в прослушанном телефонном разговоре. Однако Кошта проиграл досрочные выборы и был вынужден уступить консервативному политику.
Тем не менее дипломированный юрист считается непоколебимым оптимистом, тем более, что пост главы Европейского совета станет венцом его долгой политической карьеры. Кошта знает, как управлять кризисами и находить компромиссы: он вывел Португалию из тяжелого экономического и финансового кризиса после 2015 года. Стране приходилось прибегать к помощи фондов Евросоюза, но Кошта сумел сделать программу жесткой бюджетной экономии более или менее приемлемой для португальцев.
Кто возглавит Европарламент
Четвертый важнейший пост в Евросоюзе - это пост президента Европейского парламента. Роберта Метсола с Мальты останется в этой должности в результате договоренностей между парламентскими фракциями христианских демократов, социал-демократов и либералов. Однако единственный орган, который за нее голосует, - это сам Европарламент.