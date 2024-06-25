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ЕС начал переговоры о членстве с Украиной

Ксения Польская Брюссель
25 июня 2024 г.

Переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной начались с межправительственной конференции в Люксембурге, куда прибыли официальные делегации из Киева и Брюсселя.

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Флаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и УкраиныФото: Lukasz Kobus/European Union | CC BY 4.0

Переговоры о вступлении в Европейский Союз с Украиной официально стартовали во вторник, 25 июня, в Люксембурге. Их первым этапом стала межправительственная конференция (МПК) сторон, на которую прибыла украинская делегация из 13 человек, ее возглавляет вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. От Евросоюза в конференции участвуют министры всех 27 стран, руководит делегацией глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб.

"Это исторический момент для всех нас, который знаменует собой новую веху в наших отношениях, - сказала она, открывая конференцию. - Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу. Мы будем поддерживать вас в ваших усилиях и с нетерпением ждем момента, когда сможем принять вас в качестве полноправного члена Европейского Союза".

Перед началом МПК Стефанишина заявила журналистам, что Украина планирует полностью подготовиться к вступлению к 2030 году.

Следующие этапы

После конференции, предположительно, уже в июле, начнется подготовительный процесс к основной части переговоров: скрининг. Это будут двусторонние встречи, во время которых Украина представит уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Скрининг завершится отчетом Еврокомиссии о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждой из глав.

Обычно этот процесс длится как минимум год, но с Украиной и Молдовой он может завершиться и раньше, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на предварительном брифинге в Брюсселе, "потому что нам хорошо известен уровень подготовленности обеих стран".

После скрининга стороны приступят к первому блоку переговоров. Согласно новой методологии Евросоюза от 2020 года, переговоры начинаются с глав 23 (судебная система и основные права) и 24 (правосудие, свобода и безопасность).

Цель переговоров заключается в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло законодательство ЕС и при вступлении обеспечило его абсолютное соблюдение. Переговорный процесс завершается только после закрытия всех переговорных глав, сгруппированных в 6 тематических блоков.

 

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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