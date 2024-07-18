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Лидеры 47 стран Европы обсудят дальнейшую помощь Украине

Сергей Ромашенко
18 июля 2024 г.

В Великобритании открылся четвертый саммит стран-участниц Европейского политического сообщества. Лидеры 47 государств обсудят помощь Украине, борьбу с нелегальной миграцией и другие темы.

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Участники саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, октябрь 2023 года
Предыдущий саммит Европейского политического сообщества прошел в испанской Гранаде в октябре 2023 годаФото: Juan Medina/REUTERS

В Великобритании в четверг, 18 июля, собрались главы государств и правительств 47 стран Европы. Нынешний, уже четвертый, саммит Европейского политического сообщества, в состав которого входят 27 государств Евросоюза и еще 20 третьих стран от Албании до Украины, проводит новый британский премьер Кир Стармер.

Стармер планирует обсудить на саммите дальнейшую помощь Украине, обороняющейся от российской агрессии, борьбу с нелегальной миграцией, а также вопросы безопасности и энергетики. От Германии в конференции в верхах участвует канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Ожидается и участие президента Франции Эмманюэля Макрона. Именно он стал инициатором создания Европейского политического сообщества - межправительственной организации, учрежденной для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Макрон инициировал создание сообщества в мае 2022 года - вскоре после вооруженного вторжения России в Украину.

 

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