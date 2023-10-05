Европа собралась в Гранаде: солидарность и ПВО для Украины

Около 50 стран Европы участвовали в саммите в Гранаде, одной из целей которого было укрепить единство в поддержке Киева. Но и конкретных результатов Зеленский тоже добился - ему пообещали системы ПВО. Репортаж DW.

Гранада, туристический магнит в испанской Андалузии с населением меньше четверти миллиона, в четверг, 5 октября, приняла встречу на высшем уровне с участием лидеров почти 50 государств - саммит Европейского политического сообщества. Обычно оживленные улицы близ исторического центра словно парализовало: дороги на подъездах к конгресс-центру, где проходило мероприятие, перекрыли, общественный транспорт пустили в объезд, жителям близлежащих зданий пришлось обходить полицейские кордоны, чтобы попасть домой. "Нам, конечно, сообщили, что так будет 5 и 6 октября, но что уже накануне невозможно будет попасть на свою улицу, - это неожиданность", - делится с подругой сеньора на соседней с конгресс-центром аллее. "Ну что ж, будем относиться к этому философски", - отвечает ей приятельница.

Президент Франции Эмманюэль Макрон общает с королем Испании Фелипе VI и королевой Летицией в Альгамбре Фото: Manu Fernandez/AP/picture alliance

Однако настоящее разочарование постигло туристов, приехавших в Гранаду специально, чтобы своими глазами увидеть Альгамбру - шедевр мавританской дворцовой и парковой архитектуры 8-9 века. Главная достопримечательность города на три дня оказалась для них недоступна, так как ее показывают только высокопоставленным гостям саммита. "Придется вернуться в Гранаду еще раз", - говорит пожилой турист из США, с трудом скрывая разочарование.

Столь масштабные саммиты - это новый формат для камерной Европы: первая такая встреча прошла лишь год назад в Праге. Затем в мае саммит принимала Молдова- гостей пригласили во дворец в 20 км от Кишинева, закрыв небо над всей страной. А теперь очередь дошла до Испании, которая к тому же председательствует в Совете ЕС и там же, в Гранаде, 6 октября устраивает его неформальный саммит.

"Сохранить единство в Европе"

Формат Европейского политического сообщества уникален тем, что предоставляет площадку для диалога многим странам за пределами Европейского Союза, в том числе Украине. "Главный вызов для нас - сохранить единство в Европе, не только в ЕС, но и на всем европейском континенте", - сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский на синей ковровой дорожке саммита. Как обычно, о его прибытии стало известно лишь за несколько часов: участие не подтверждали "из соображений безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕПС в Гранаде Фото: Fermin Rodriguez/AP/picture alliance/dpa

Слово украинскому президенту дали и в самом начале саммита, где кроме него выступали только лидеры принимающей форум Испании и Евросоюза - главы Совета ЕС Шарль Мишель и Еврокомиссии - Урсула фон дер Ляйен. Зеленский рассказал коллегам, как в Харькове обустроили практически полноценные школы на станциях метро, чтобы защитить детей от российских обстрелов и обеспечить им очное обучение.

"Мы живем в 2023 году. И вот что означает соседство с Россией", - констатировал он и привел данные украинской разведки. Согласно им, РФ сможет к 2028 году восстановить военный потенциал, уничтоженный ВСУ. Зеленский предположил, что после этого потенциальными объектами российских атак могут стать страны Балтии. "Россию необходимо нейтрализовать военным поражением, - подчеркнул президент. - Мы должны победить в Украине, чтобы Путин не смог перекинуть эту агрессию на кого-то другого". "Достаточно ли в ваших городах станций метро, чтобы защитить ваших детей?" - спросил он у европейских лидеров.

Цель саммита Европейского политического сообщества - воспользоваться присутствием большинства европейских лидеров, чтобы "восстановить единство" в противостоянии агрессии России против Украины, заявил Мадрид. Удалось ли это? Участники саммита бесспорно продемонстрировали солидарность с Украиной и поддержку на символическом уровне.

Конкретные результаты для Украины есть

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/AFP

Что касается конкретики, то в формате этого саммита не принимаются коллективные решения и не делаются общие заявления. Однако в ходе двусторонних переговоров Германия и Испания договорились с Зеленским о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО. О такой же поддержке, по его словам Зеленского, шла речь и в его беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Я очень верю, что мы сможем собрать все эти системы, и они все прибудут в Украину", - сказал он, особо выделив "мощное решение" на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине систем Patriot, именно сейчас, на этот зимний период", - объявил журналистам украинский президент.

После пленарной части за столом в форме гигантской буквы "п", где участвовали все делегации, лидеры стран работали в группах. Последствия войны в Украине обсуждались в группе "Многосторонность и геостратегия". Испания подтвердила свое намерение вместе с союзниками по НАТО и ЕС продолжать поддерживать Киев "твердо и всецело". "Евросоюз будет продолжать оказывать мощную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо", - заявила испанская сторона как временный председатель Совета ЕС.

Пленарное заседание саммита ЕПС в Гранаде Фото: Ludovic Marin/AFP

Его глава Шарль Мишель обратился лично к Владимиру Зеленскому, заверив: "Мы с вами и украинским народом". Он напомнил, что Евросоюз уже выделил Украине помощь на 82 миллиарда евро и готовит новый масштабный пакет. Мишель подчеркнул и то, что ЕС поддерживает эмбарго на российские алмазы на уровне "большой семерки" с 2024 года для усиления санкционного давления на Россию. Позднее Зеленский рассказал о работе над двенадцатым пакетом санкций, которые, по его словам, будут распространяться на ядерную отрасль России.

"Наша обязанность - чтобы победила Украина, а не господство силы, наша обязанность - восстановить европейскую архитектуру безопасности, чтобы на этом континенте европейцы жили в мире и свободе, и этим мы должны руководствоваться в Европейском политическом сообществе", - заявила фон дер Ляйен.

Упущенная возможность для Нагорного Карабаха

В то же время надежда международного сообщества на то, что на этом форуме станут возможны прямые переговоры между лидерами Армении и Азербайджана, не сбылась. Президент Ильхам Алиев бойкотировал мероприятие, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также отменил поездку, не приведя конкретной причины.

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Ludovic Marin/AFP

Зато премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал и встретился с Мишелем, Макроном и Шольцем, которые заявили о готовности укреплять отношения между ЕС и Арменией во всех аспектах и согласились, что стране необходимо выделить дополнительную гуманитарную помощь в связи с последствиями массового исхода карабахских армян. По словам Мишеля, наметились положительные сдвиги, и ожидается, что переговоры между Арменией и Азербайджаном скоро пройдут в Брюсселе. Но это еще должен подтвердить Ереван и, в первую очередь, Баку.

Пашинян также пообщался с Зеленским - примечательно, что это была их первая встреча за все время лидерства в своих странах. За такие встречи в кулуарах саммита Европейского политического сообщества политики любят эту площадку. Особенно кандидаты на вступление в ЕС, государства, не входящие в Евросоюз и небольшие страны, которые используют форум для обсуждения важных тем с лидерами ЕС.

Саммиты - сами по себе ценность?

Премьер-министры Ирландии и Нидерландов Лео Варадкар и Марк Рютте (слева), канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Венгрии Виктор Орбан (справа) Фото: Ludovic Marin/AFP

Нужным этот саммит считают и аналитики, несмотря на недостаток конкретных результатов. Политолог Стивен Блокманс из "Центра исследований европейской политики" в Брюсселе верит в полезность формата для слабо связанного между собой Европейского политического сообщества. "Сам факт продолжения встреч, сохранения открытых возможностей для общения и конструктивного подхода является позитивным. Без таких встреч подобных возможностей вообще не было бы. Так считают сторонники ЕПС", - говорит Стивен Блокманс в интервью DW. Следующий саммит пройдет в Великобритании. Точное место и дата его проведения пока не определены.

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