В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды

В Белграде около 2000 человек вышли на улицы в субботу, 11 сентября, призывая правительство Сербии не давать международной компании Rio Tinto разрешения на создание литиевого рудника на западе страны. Инициировали демонстрацию 30 сербских организаций, занимающихся защитой окружающей среды.
Кроме прочего, протестующие призвали политиков ужесточить законодательство по охране природы и аннулировать все свои обязательства перед компанией Rio Tinto. Под соответствующей петицией ранее поставили свои подписи около ста тысяч человек.
На какое-то время эко-активисты перекрыли один из основных мостов Белграда. На плакатах, которые держали в руках участники акции, было написано: "Rio Tinto, уходи".
Rio Tinto намерена вложить в проект 2 млрд евро
Правительство Сербии согласилось передать компании Rio Tinto права на разработку литиевого рудника ради поддержки национальной экономики. Со своей стороны, глава Rio Tinto при заключении договора пообещал соблюдать как национальное законодательство Сербии, так и предписания ЕС в области защиты окружающей среды.
Литий используется, в том числе, для производства батарей для электромобилей. В июле компания Rio Tinto обязалась инвестировать в проект 2,4 млрд долларов (около 2 млрд евро).
Экологические проблемы Сербии
По данным швейцарской компании IQAir, занимающейся мониторингом качества воздуха, в 2019 году Сербия занимала пятое место в рейтинге самых загрязненных стран Европы. Негативное влияние на качество воздуха в Сербии оказывают, кроме прочего, работающие на угле заводы, которыми управляют китайские предприятия. Промышленное загрязнение коснулось и сербских рек.
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Отдых на природе
Все шестнадцать немецких национальных парков (Nationalpark) в нашей туристической рубрике мы уже представили. Теперь подошел черед природных парков (Naturpark), но их в Германии намного больше - более сотни, поэтому сегодня ограничимся тремя десятками. Будет интересно - пишите, продолжим. Итак, начнем с самого большого по площади немецкого природного парка...
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Природные парки в Германии
Альтмюльталь
Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1969. Площадь: 2962 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Аммерские Альпы
Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Щецинский залив
Природный парк в Щецинском заливе (Naturpark Am Stettiner Haff). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2005. Площадь: 537 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Арнсбергский лес
Природный парк Арнсбергский лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Природный парк Барним
Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров. На фотографии - бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка.
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Природные парки в Германии
Баварский Рён
Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Бергишес Ланд
Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров. На фотографии для нас уже сервирован традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе.
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Природные парки в Германии
Фельдбергер-Зеенландшафт
Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров. На фотографии: обитатель этого озерного края - орлан-белохвост.
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Природные парки в Германии
Фихтельгебирге
Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Долина реки Пене
Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра. На фотографии: гнездо бакланов.
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Природные парки в Германии
Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст
Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров. На фотографии: развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии.
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Природные парки в Германии
Гарц
В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.
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Природные парки в Германии
Гессенский Рён
Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.
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Природные парки в Германии
Осторов Узедом
Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.
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Природные парки в Германии
Кифхойзер
Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Лан-Дилль
Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.
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Природные парки в Германии
Лауэнбургские озера
Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Люнебургская пустошь
Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.
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Природные парки в Германии
Бранденбургская Швейцария
Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).
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Природные парки в Германии
Верхний Дунай
Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Пфальцский лес
Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Саар-Хунсрюк
Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.
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Природные парки в Германии
Бухта Шлей
Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.
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Природные парки в Германии
Зибенгебирге
Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.
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Природные парки в Германии
Штайгервальд
Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Таунус
Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.
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Природные парки в Германии
Тевтобургский лес
Природный парк Тевтобургский лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров. На фотографии: скалы Экстернштайне.
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Природные парки в Германии
Тюрингский лес
Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Вулканический Айфель
Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).
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Природные парки в Германии
Везерское нагорье
Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер.
Автор: Максим Нелюбин