В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды

В Белграде около 2000 человек вышли на улицы в субботу, 11 сентября, призывая правительство Сербии не давать международной компании Rio Tinto разрешения на создание литиевого рудника на западе страны. Инициировали демонстрацию 30 сербских организаций, занимающихся защитой окружающей среды.

Кроме прочего, протестующие призвали политиков ужесточить законодательство по охране природы и аннулировать все свои обязательства перед компанией Rio Tinto. Под соответствующей петицией ранее поставили свои подписи около ста тысяч человек.

На какое-то время эко-активисты перекрыли один из основных мостов Белграда. На плакатах, которые держали в руках участники акции, было написано: "Rio Tinto, уходи".

Rio Tinto намерена вложить в проект 2 млрд евро

Правительство Сербии согласилось передать компании Rio Tinto права на разработку литиевого рудника ради поддержки национальной экономики. Со своей стороны, глава Rio Tinto при заключении договора пообещал соблюдать как национальное законодательство Сербии, так и предписания ЕС в области защиты окружающей среды.

Литий используется, в том числе, для производства батарей для электромобилей. В июле компания Rio Tinto обязалась инвестировать в проект 2,4 млрд долларов (около 2 млрд евро).

Экологические проблемы Сербии

По данным швейцарской компании IQAir, занимающейся мониторингом качества воздуха, в 2019 году Сербия занимала пятое место в рейтинге самых загрязненных стран Европы. Негативное влияние на качество воздуха в Сербии оказывают, кроме прочего, работающие на угле заводы, которыми управляют китайские предприятия. Промышленное загрязнение коснулось и сербских рек.

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