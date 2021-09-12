 В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды | Новости из Германии о Европе | DW | 12.09.2021

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Европа

В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды

Защитники природы потребовали от правительства Сербии отказаться от обязательств по договору о создании литиевого рудника, данных им компании Rio Tinto.

Противники создания литиевого рудника на западе Сербии на протесте в Белграде, 11 сентября 2021 года

Противники создания литиевого рудника на западе Сербии на протесте в Белграде

В Белграде около 2000 человек вышли на улицы в субботу, 11 сентября, призывая правительство Сербии не давать международной компании Rio Tinto разрешения на создание литиевого рудника на западе страны. Инициировали демонстрацию 30 сербских организаций, занимающихся защитой окружающей среды.

Кроме прочего, протестующие призвали политиков ужесточить законодательство по охране природы и аннулировать все свои обязательства перед компанией Rio Tinto. Под соответствующей петицией ранее поставили свои подписи около ста тысяч человек.

На какое-то время эко-активисты перекрыли один из основных мостов Белграда. На плакатах, которые держали в руках участники акции, было написано: "Rio Tinto, уходи".

Rio Tinto намерена вложить в проект 2 млрд евро

Правительство Сербии согласилось передать компании Rio Tinto права на разработку литиевого рудника ради поддержки национальной экономики. Со своей стороны, глава Rio Tinto при заключении договора пообещал соблюдать как национальное законодательство Сербии, так и предписания ЕС в области защиты окружающей среды.

Литий используется, в том числе, для производства батарей для электромобилей. В июле компания Rio Tinto обязалась инвестировать в проект 2,4 млрд долларов (около 2 млрд евро).

Экологические проблемы Сербии

По данным швейцарской компании IQAir, занимающейся мониторингом качества воздуха, в 2019 году Сербия занимала пятое место в рейтинге самых загрязненных стран Европы. Негативное влияние на качество воздуха в Сербии оказывают, кроме прочего, работающие на угле заводы, которыми управляют китайские предприятия. Промышленное загрязнение коснулось и сербских рек.

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  • Кифхойзер

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    Кифхойзер

    Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

  • Исток реки Лан.

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    Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.

  • Мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle)

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    Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).

  • Верхний Дунай

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    Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

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  • Петля Саара (Saarschleife) около Метлаха

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    Саар-Хунсрюк

    Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.

  • Бухта Шлей

    Природные парки в Германии

    Бухта Шлей

    Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

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  • Таунус

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    Автор: Максим Нелюбин


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