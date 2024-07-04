Путин готов прекратить огонь по итогам переговоров с Киевом

Президент РФ Владимир Путин отказался прекращать боевые действия против Украины, пока не будут достигнуты результаты на мирных переговорах. "Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", - заявил он в четверг, 4 июля, на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Он утверждал, что прекращением огня могла бы воспользоваться Украина, "чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию" и затем продолжить войну. При этом РФ хотела бы, чтобы Украина "согласилась сделать такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы РФ", и только после этого возможно прекращение огня, добавил Путин. В то же время, поего мнению, в основу мирных переговоров могли бы лечь так называемые "стамбульские договоренности" 2020 года..

Таким образом Путин ответил на инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в ходе недавнего визита в Киев призвал объявить перемирие, чтобы начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

Путин не знаком с конкретными предложениями Трампа

Вместе с тем российский президент назвал "маловероятным" окончательное прекращение войны в Украине только с помощью посредников, поскольку они не могут быть наделены полномочиями для подписания окончательного документа. При этом он приветствовал посредничество в той форме, как это делал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Одновременно Путин заявил, что не знаком с конкретными предложениями экс-президента США Дональда Трампа о возможном прекращении войны РФ против Украины. Хотя в Москве серьезно относятся к заявлениям стремящегося ко второму президентскому сроку Трампа о стремлении положить конец войне в Украине.

Трамп утверждает, что может остановить войну в Украине

Дональд Трамп, являющийся вероятным кандидатом от Республиканской партии в президенты США на президентских выборах 2024 года, неоднократно заявлял, что в случае победы сможет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной "в течение 24 часов". Он отказывался публично сообщить, каким образом собирается сделать это, но допускал, что Украине ради мира придется согласиться с потерей части территорий.

По данным The Washington Post, Трамп намерен оказать давление на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс. Издание Politico сообщило, что Трамп в рамках своего плана по быстрому завершению войны в Украине обдумывает сделку, в рамках которой НАТО должна будет обязаться прекратить дальнейшее расширение на восток и в особенности, не принимать в свой состав Украину и Грузию. Кроме того, он ведет переговоры с Путиным о том, какую часть захваченной территории Украины может сохранить Россия в рамках соглашения об окончании войны. В Кремле такие переговоры отрицают.

Согласно сообщению агентства Reuters, представленный Трампу его советниками план прекращения войны России против Украины предусматривает, что Киев получит американское оружие, только если вступит в мирные переговоры с РФ. В то же время Вашингтон должен предупредить Москву, что в случае ее отказа от переговоров поддержка Украины со стороны США будет усилена. При этом предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

Реакция украинской стороны на заявления Орбана и Трампа

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не рассматривает территориальные уступки агрессору в качестве условия для прекращения войны. Киев представил собственный мирный план президента Зеленского, который предусматривает вывод всех российских войск с международно признанной территории Украины в качестве одной из главных предпосылок заключения мира с РФ.

Президент Зеленский также официально ответил отказом на призы премьера Венгрии Орбана об объявлени перемирия и заявил, что Дональд Трамп должен объяснить, как он собирается прекртить захватническую войну России за 24 часа.