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Зеленский призвал Трампа поделиться мирным планом

Евгений Жуков
4 июля 2024 г.

Владимир Зеленский призвал экс-президента США рассказать о его плане окончания войны России против Украины. Нам надо понять, будет ли Киев иметь в ноябре мощную поддержку США, сказал он в телеинтервью.

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Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа поделиться своим планом окончания войны России против Украины за 24 часа, если он у него действительно имеется. Об этом Зеленский заявил в среду, 3 июля, в интервью американскому телеканалу Bloomberg Television.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня, - сказал украинский президент. - Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовыми, мы хотим это знать".

По словам Зеленского, он "потенциально готов" встретиться с Трампом и его командой, чтобы выслушать их предложения. "Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или будем совсем одни", - указал он.

Вместе с тем украинский лидер вновь высказался против прекращения огня, предложенного накануне премьер-министром Венгрии Виктором Урбаном. По словам, те, кто ранее выступали с подобными предложениями, не могли сформулировать, как оно может работать. "Ни у кого нет решения", - утверждает Зеленский.

Ранее Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии в президенты США на президентских выборах 2024 года, неоднократно заявлял, что в случае победы сможет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной "в течение 24 часов", даже еще до вступления в должность. Однако он отказывался публично сообщить, каким образом собирается сделать это, но допускал, что Украине ради мира придется согласиться с потерей части территорий.

WP: Трамп хочет вынудить Киев отдать РФ Крым и Донбасс

Газета The Washington Post писала ранее о намерении Трампа оказать давление на Киев, с тем чтобы тот уступил России аннексированный ею Крым и Донбасс.

Согласно сообщению агентства Reuters, представленный Трампу его советниками план прекращения войны России против Украины предусматривает, что Киев получит американское оружие, только если вступит в мирные переговоры с РФ. В то же время Вашингтон должен предупредить Москву, что в случае ее отказа от переговоров поддержка Украины со стороны США будет усилена. При этом предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

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