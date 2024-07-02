Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего первого с начала войны в Украине визита в Киев предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня. Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским во вторник, 2 июля, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - заявил Орбан.

Зеленский возразил главе венгерского правительства, что его стране нужен "справедливый мир". "Мы ценим то, что ваш визит проходит сразу после начала председательства Венгрии в Европейском Союзе. Это четкое свидетельство наших общих европейских приоритетов, того, насколько важно обеспечить справедливый мир на Украине", - сказал украинский лидер на пресс-конференции. В то же время Зеленский призвал европейские страны сохранить военную помощь его стране для защиты от российской агрессии. "Для всех нас в Европе очень важно, чтобы европейская поддержка Украины оставалась на достаточном уровне", - подчеркнул он.

Венгрия и Украина готовят двустороннее соглашение

Орбан, в свою очередь, отметил, что хочет улучшить отношения с Украиной и подписать широкое двустороннее соглашение о сотрудничестве, заверив в готовности Венгрии принять участие в модернизации украинской экономики и во всесторонней поддержке украинских военных беженцев, вынужденно пребывающих на территории его страны. В частности, он поддержал предложение Зеленского об открытии украинской школы в Венгрии и отметил заметный прогресс в решении проблемы венгерского меньшинства в Украине.

"Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для нового двустороннего документа между нашими государствами - документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, который будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией и который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе", - написал Зеленский в Telegram-канале по итогам переговоров.

Орбан прибыл в Украину впервые с начала войны

Это первый визит Орбана в Украину с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года. Венгрия с 1 июля и до конца 2024 года возглавила Совет ЕС. При этом Орбан и Зеленский на днях уже провели краткие переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе перед тем, как украинский лидер выступил перед лидерами ЕС с призывом увеличить военную помощь его стране.

Глава правительства Венгрии позиционирует себя как сторонник скорейшего достижения мира в Украине. В рамках своей позиции, он неоднократно высказывался против поставок оружия Киеву и за снятие санкций с Москвы.

Практически все лидеры стран Евросоюза кроме Орбана посетили Киев после 24 февраля 2022 года. В то же время Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер стали единственными главами европейских правительств, которые встретились с тех пор с Путиным.