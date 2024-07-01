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Американский ISW раскрыл "теорию победы" Путина в Украине

Сергей Ромашенко
1 июля 2024 г.

По мнению Института изучения войны, Путин делает ставку на ползучий захват территории Украины. Президент РФ надеется, что это позволит ему в конечном счете разрушить государственность Украины, считают аналитики.

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Российский солдат в Украине
Российский солдат в УкраинеФото: Pavel Kolyadin/dpa/TASS/picture alliance

Российское военное командование в настоящее время предпочитает длительные наступательные операции с поэтапными тактическими успехами масштабным наступлениям с крупными успехами, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре за воскресенье, 30 июня.

По мнению экспертов, Владимир Путин исходит из того, что чем дольше длится война, тем больше у него шансов добиться своих целей по захвату украинской территории. Теория победы Путина заключается в ставке на ползучее продвижение с неограниченными сроками. Война на изнурение будет, по всей видимости, побуждать Путина к захвату все новых территорий, покуда он убежден, что украинская армия не в состоянии ни остановить его наступление, ни осуществить эффективные контратаки, полагают эксперты ISW.

Зеленский: Запад боится полной победы Украины

Западу следует поспешить с обеспечением ВСУ всем необходимым для проведения контрнаступления, подчеркивают аналитики Института изучения войны.

Они напомнили в этой связи о недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выразил мнение, что Запад боится делать ставку на полную победу Украины из-за опасений за стабильность России. Это, по словам Зеленского, позволило Путину перейти к стратегии захвата все новых территорий Украины. Зеленский предупредил, что любое продвижение России только усиливает позицию Путина, и он может воспользоваться этим, чтобы в удобный для него момент добиться перемирия, которое позволит ему подготовить в будущей агрессии против Украины.

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