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В Кремле отрицают переговоры Трампа и Путина по Украине

Ольга Лебедева
3 июля 2024 г.

Вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Путиным об условиях сделки по завершению войны в Украине, пишет Politico. По его данным, речь идет о сохранении РФ захваченных территорий.

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Экс-президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин, 2018 годФото: Leonhard Foeger/REUTERS

В Кремле отрицают факт переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом, стремящимся вновь стать главой Белого дома. "Нет, это не так", - ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 3 июля, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Politico о готовящейся сделке Трампа и Путина по Украине.

Politico: Трамп ведет переговоры с Путиным по Украине

По данным Politico, Трамп в рамках своего плана по быстрому завершению войны в Украине обдумывает сделку, в рамках которой НАТО должна будет обязаться прекратить дальнейшее расширение на восток и в особенности, не принимать в свой состав Украину и Грузию. Кроме того, он ведет переговоры с Путиным о том, какую часть захваченной территории Украины может сохранить Россия в рамках соглашения об окончании войны, пишет издание со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности из окружения Трампа

Никаких деталей о предполагаемых переговорах Трампа и Путина Politico не приводит. В частности, не поясняется, о каких территориях может идти речь и как давно идет переговорный процесс.

Предполагаемый план Трампа в отношении НАТО

Как указывает Politico, прекращение войны в Украине является частью плана Трампа в отношении НАТО. По мнению источников издания, в случае победы республиканца на ноябрьских выборах Соединенные Штаты вряд ли выйдут из Североатлантического альянса, но их роль в обеспечении безопасности в Европе может существенно измениться.

В частности, Трамп планирует отказать странам, не достигшим цели по расходам на оборону в размере 2% ВВП, в гарантиях безопасности США, что можно расценивать как нарушение статьи 5 Североатлантического договора, гарантирующей коллективную защиту в случае нападения на одного из членов альянса, указывается в статье. Вместе с тем США во время возможного второго срока Трампа продолжат поддерживать "ядерный зонтик над Европой", сохраняя присутствие своих ВВС и базы в Германии, Англии и Турции, пишет Politico со ссылкой на собеседников. 

Между тем власти Украины неоднократно заявляли, что не готовы отказываться от каких-либо территорий в обмен на прекращение Россией боевых действий.

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