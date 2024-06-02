Не только литий. Обеспечит ли ЕС сам себя критическим сырьем

23 мая вступил в силу закон ЕС о критически важных полезных ископаемых, его цель - снижение сырьевой зависимости от Китая. Но удастся ли ЕС обеспечить себя таким сырьем по конкурентным ценам?

В Биттерфельде-Вольфене, что в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, химическое производство существует давно. Но скоро здесь появится новый литиевый завод - первый в своем роде во всей Европе. На нем будут добывать, перерабатывать и очищать литий, который необходим для производства аккумуляторных батарей. Таким образом новый завод в Германии компании AMG Lithium, немецкой дочки американской AMG Critical Materials N.V., должен сыграть решающую роль в борьбе Евросоюза за критически важное сырье для европейской промышленности, в частности, за литий, который планируется в будущем больше не закупать у Китая.

Стратегия ЕС по противодействию доминированию Китая

Достичь этой цели планируется к 2028 году, когда, по словам исполнительного директора AMG Lithium Штефана Шерера (Stefan Scherer), удастся избавиться от китайской зависимости и достичь амбициозной цели ЕС - обеспечивать себя самостоятельно так называемым критически важным сырьем. Помимо лития, это фосфор и бокситы, а также редкоземельные металлы, такие как ниобий.

Штефан Шерер Фото: Felix Pauschinger/DW

Закон ЕС о критически важном сырье (Critical Raw Material Act, CRMA), вступивший в силу в четверг, 23 мая, является первой комплексной европейской стратегией, регулирующей эту сферу. Амбициозные цели, закрепленные в CRMA, должны стимулировать добычу редкоземельных металлов, а также переработку и вторичное использование полезных ископаемых.

До 2030 года из годового потребления Евросоюза не менее 10% критически важного сырья должно добываться внутри ЕС, в самом Евросоюзе должны находиться и не менее 40% мощностей по его переработке и 15% мощностей по ресайклингу. Кроме того, не более 65% критически важного сырья должно поставляться в ЕС из любой страны, не входящей в него - что сложно при нынешних цепочках поставок.

"Исходя из геополитической конкуренции с другими крупными игроками, такими как Китай и США, очень важно, чтобы (CRMA. - Ред.) позволил координировать потребности и запросы разных стран-членов ЕС", - отметила в интервью DW Мелани Мюллер (Melanie Müller), аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP).

Китай доминирует на рынке редкоземельных металлов

По данным Еврокомиссии, все необходимые странам-членам ЕС редкоземельные металлы импортируются из Китая. КНР доминирует на этом рынке, самостоятельно добывая, а также контролируя переработку и очистку такого сырья. В свете попыток Евросоюза диверсифицировать цепочки поставок и обеспечить переход на "зеленую" энергетику, влияние Пекина в данной сфере все чаще многими рассматривается как угроза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

"О чем бы мы ни говорили - о чипах для технологии виртуальной реальности или ячейках для солнечных батарей, - все изменения в этих отраслях будут зависеть от сырья. Литий и редкоземельные элементы уже заменяют газ и нефть в сердце нашей экономики", - заявила в 2022 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Чтобы достичь своих новых целей, государства ЕС должны открыть у себя новые предприятия горнодобывающей промышленности. К 2030 году не менее 10% потребляемого Евросоюзом сырья должно добываться на его территории. Сейчас этот показатель составляет всего 3%.

Но добыча критически важного сырья требует времени и денег. "В среднем на разработку литиевого рудника с момента его открытия и до запуска производства уходит 17 лет", - поясняет Элис Ю, аналитик S&P Global Commodity Insights. По оценкам исполнительного директора AMG Lithium Штефана Шерера, инвестиционные затраты на производство гидроксида лития на новом месторождении составят от 500 млн до 1 млрд евро.

Откуда деньги на критичсеки важное сырье?

Первый модуль завода, строящегося в Биттерфельд-Вольфене, будет стоить около 140 млн евро, из которых 5 млн выделит правительство земли Саксония-Анхальт. Однако инвестиции в подобные сырьевые проекты затруднены из-за колебаний цен на рынке. Например, цена на литий с 2022 года рухнула на 80%.

"Сейчас с очень большой осторожностью вкладывают деньги в литиевые проекты, потому что при нынешнем уровне цен крайне сложно подготовить инвестиционное обоснование", - делится Шерер из AMG Lithium. Именно здесь может помочь совместная инициатива властей Франции, Италии и Германии: три страны обязались выделить в общей сложности около 2,5 млрд евро в качестве госинвестиций. Но этих денег может не хватить. "Если рассматривать эти средства в перспективе только для одного лития, то можно говорить о средних инвестициях в миллиарды евро, необходимые для достижения к 2030 году намеченной ЕС цели", - полагает Ю из S&P Global Commodity Insights.

А что если Китай захочет принять участие в проектах на территории ЕС и будет готов стать инвестором? "Когда мы говорим о диверсификации путем ослабления зависимости от Китая, мы в основном думаем о прекращении импорта из КНР. Но до сих пор ЕС сотрудничает, скажем, с китайскими инвесторами в производство аккумуляторов в ЕС. Так что если мы рассмотрим литий, то (вопрос в том. - Ред.), будет ли ЕС также работать с китайским опытом и капиталом и в этой области?", - подвела итог Элис Ю.