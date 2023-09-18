Reuters: Эксперты видят риск роста зависимости ЕС от Китая

Евросоюз сильно полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных батарей, и спрос на них возрастет в ближайшие годы, говорится в документе, подготовленном к встрече лидеров ЕС.

Если Европейский Союз не примет решительные меры, к 2030 году он может стать таким же зависимым от Китая в производстве литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, как был зависим от России в энергетической сфере до начала войны в Украине. Об этом в воскресенье, 17 сентября, пишет агентство Reuters со ссылкой на документ, разработанный Испанией, которая во втором полугодии 2023-го председательствует в Совете ЕС.

Документ станет основой для дискуссий об экономической безопасности Европы на встрече лидеров ЕС в Гранаде 5 октября, где будут обсуждаться предложения Еврокомиссии по снижению риска чрезмерной зависимости Европы от Китая и необходимости диверсификации в сторону Африки и Латинской Америки.

Европе необходимы способы хранения энергии

Учитывая непостоянный характер возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, Европе потребуется искать способы хранения энергии, чтобы достичь своей цели - нулевых показателей выбросов углекислого газа к 2050 году, говорится в документе. Это, в свою очередь, приведет к резкому увеличению спроса на литий-ионные аккумуляторы, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, возрастет в 10-30 раз в ближайшие годы.

ЕС занимает прочные позиции на промежуточных стадиях производства электролизеров и на этапе их сборки, но в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных батарей, используемых в электромобилях, отмечается в документе. "Без принятия решительных мер европейская энергетическая экосистема к 2030 году может оказаться в зависимости от Китая иного характера, но такой же степени серьезности, как та, которую она имела от России до вторжения в Украину", - указано в документе.

Смотрите также: