Крупнейшее месторождение в Европе: в Чехии литиевый ажиотаж

В Рудных горах огромные залежи лития. Если власти Чехии начнут его добычу, то "белое золото", как еще называют литий, даст толчок экономике страны и Устецкого края. Но не все в восторге от таких планов.

Деревня Циновец, что в районе германо-чешской границы, стоит на самом настоящем небольших размеров сокровище. В окрестностях деревни, расположенной примерно в 100 км к северо-западу от столицы Чехии Праги, залегают около трех-пяти процентов мировых запасов лития - крупнейшее в Европе его месторождение.

Добыча лития - сфера для стратегических инвестиций в Чехии

В последние годы этот металл приобрел огромное значение. Литий используется, в частности, в производстве аккумуляторов, а переход на альтернативные источники энергии и развитие электромобильности сегодня практически немыслимы без содержащих литий накопителей электроэнергии. Между тем цены на это металл настолько высоки, что его добыча стала бы выгодной и для Чехии.

Петр Фиала Фото: Vit Simanek/CTK/picture alliance

Согласно анализу, проведенному Чешской торговой палатой, Чехия исчерпала все прежние источники экономического роста. Поэтому в ближайшие годы ей грозит стагнация. Однако добыча лития может придать чешской экономике новый импульс, надеется премьер-министр Петр Фиала. Представляя в начале сентября 2023 года свое видение развития государства на ближайшие тридцать лет, он перечислил шесть областей, в которые Чехия должна стратегически инвестировать в будущем. Наибольшее удивление среди них вызвали капиталовложения в добычу и переработку лития.

"Литий - ключевое сырье для электромобильности, особенно для аккумуляторных батарей. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы как можно скорее начать его добычу, в идеале - в 2026 году", - подчеркнул Фиала.

Сырья достаточно для производства миллиона литиевых батарей в год

Деревня Циновец расположена в центре горнодобывающего региона: разные виды руд здесь добывались еще в XIII веке, а вольфрам и олово - с 1940-х годов. Затем, в 2010-х годах, первые геолого-разведочные работы показали, что в данной местности скрываются значительные запасы лития. Как и по другую сторону германо-чешской границы, в Зиннвальде, где находится их меньшая часть. Прага уже подписала соглашение с федеральной землей Саксония о возможном сотрудничестве в области добычи лития. С чешской стороны этим будет заниматься государственная компания Czech Energy Works (CEZ).

Ян Шиллер Фото: Region Ústí

Согласно оценкам, в течение 25-летнего периода добычи лития работу здесь найдут тысяча шахтеров. План строительства гигафабрики по производству аккумуляторов для электромобилей также приведет к созданию новых рабочих мест в регионе и притоку туда денег. CEZ считает, что добыча дефицитного сырья может начаться уже через четыре года.

Власти Устецкого края поддерживают разработку месторождения лития при условии, что она будет максимально экологичной. "Я рассматриваю возможность добычи лития как шанс, - говорит Ян Шиллер, глава администрации региона и член оппозиционной партии "Акция недовольных граждан" (ANO). - Но многое зависит от того, какие рамочные условия будут согласованы до начала непосредственной добычи. У нас еще живы воспоминания о последствиях добычи угля в регионе. Любое нанесение ущерба и ухудшение условий жизни также должно быть соразмерно компенсировано местному населению".

Новые перспективы или опять добыча сырья?

Устецкий край получает деньги из JTF - одного из фондов ЕС, созданного для смягчения последствий от прекращения добычи угля и изменения структуры экономики в таких регионах. Предполагается, что часть средств фонда будет направлена на дальнейшее развитие литиеового проекта.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что после прекращения добычи бурого угля Устецкий край не должен просто перейти к разработке месторождения другого сырья - лития вместо угля. Они рекомендуют также вкладывать деньги из Брюсселя в образование и общую реструктуризацию экономики региона.

Аналогичные голоса звучат и среди населения. Например, Михал Колецко, профессор Университета имени Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем, является ярым противником добычи лития в регионе. "Я думаю, что литий - это неправильный путь. Если мы хотим изменить регион и дать ему новое будущее, то мы должны принять решение о фундаментальных изменениях. Мы должны сделать ставку на те области, которые имеют потенциал не только дать региону экономическое будущее, но и изменить социальный состав и образовательный уровень населения", - пояснил Колецко в беседе с DW.

Страх перед негативным влиянием на экологию

Мнения жителей окрестностей Циновца разделились. Когда 7 сентября 2023 года в соседнем курортном городе Дуби состоялась дискуссия между местными жителями и представителями CEZ, зал, где она проходила, был заполнен до отказа. Как сообщает Чешское радио, наибольшую озабоченность сельчан вызывают угроза водоснабжению и ухудшение качества воздуха в результате транспортировки добываемого сырья.

Добыча лития из литийсодержащего рассола в Боливии Фото: picture alliance/dpa

Как и в случае любого невозобновляемого сырья, добыча лития также оказывает влияние на окружающую среду. В Южной Америке, где в так называемом "литиевом треугольнике" между Боливией, Чили и Аргентиной сосредоточено около 70% мировых запасов этого металла, из-за откачки литийсодержащего рассола в некоторых районах резко снизился уровень грунтовых вод. А из-за небрежных действий горнодобывающих компаний в ряде случаев произошло загрязнение воздуха, воды и почвы. В Циновце литий будет добываться из твердых горных пород. Этот способ также считается водоемким, а по энергоемкости и себестоимости он значительно превосходит добычу лития из рассола.

По данным энергетической компании CEZ, процесс получение разрешения на добычу лития должен начаться в конце 2023 года. Однако компания, похоже, ничуть не сомневается в положительном итоге этой процедуры: она уже купила участок земли под завод по переработке лития - за один миллиард чешских крон (около 40,8 млн евро).

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