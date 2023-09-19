Люди гибнут за металл: РФ воюет в Украине за сырье будущего

Одна из целей российского вторжения в Украину состоит, по всей видимости, в том, чтобы завладеть ее богатыми природными ресурсами. При этом речь идет не только и даже не столько о железной руде и ископаемых энергоносителях - угле, нефти, газе, сколько о литии, титане и других металлах, в том числе редкоземельных. Все они крайне нужны европейским и в целом западным странам для декарбонизации своих экономик. Контроль над сырьем, без которого невозможен "зеленый переход", расширил бы возможности России для оказания давления на Запад.

Украина богата разнообразными ресурсами

Таков ключевой тезис научной статьи "Полезные ископаемые Украины и их стратегическое значение. Геополитический анализ" в сентябрьском номере общедоступного немецкого онлайн-журнала Sirius. Он специализируется на публикациях по стратегическим вопросам международных отношений и политики в области безопасности.

Статью написала немецко-украинская группа из пяти специалистов в области геонаук под руководством профессора Ульриха Блума (Ulrich Blum). Он возглавляет в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Немецкий институт лития (Deutsches Lithiuminstitut, ITEL). Этот научно-исследовательский центр был основан в 2021 году по инициативе компании Rock Tech Lithium и ряда предприятий, занимающихся бизнесом в сырьевой сфере.

Крупнейшее в мире месторождение лития находится в Боливии под слоем соли на дне высохшего озера Уюни Фото: Georg Ismar/dpa/picture alliance

Хотя коллектив авторов работает в Институте лития или тесно связан с ним, речь в двадцатистраничной статье идет вовсе не только об этом металле. В ней подчеркивается: "Украина чрезвычайно богата энергоресурсами и полезными ископаемыми - как доказанными запасами, так и извлекаемыми, которые можно экономически эффективно использовать".

Еще в советские времена, напоминают авторы, важную стратегическую роль играли запасы урана и титана: "Одними из крупнейших в мире по-прежнему являются запасы марганца и железной руды, а также ртутной руды. Для независимости от импорта из России важен также сланцевый газ, особенно для переходного периода и будущего применения в отдельных секторах, как, например, производство удобрений". Еще один пример - месторождения золота.

Весьма подробно ученые ITEL останавливаются, естественно, и на описании трех наиболее многообещающих, с их точки зрения, украинских месторождений лития: "Шевченковского" в оккупированной части Донецкой области, "Полоховского" и "Добра" в Кировоградской области. Авторы статьи считают добычу и переработку лития одной из перспективных отраслей украинской экономики.

Большой потенциал украинской экономики

Однако большой индустриальный и в целом экономический потенциал Украины связан далеко не только с полезными ископаемыми, подчеркивается в статье. В ней, в частности, упоминается производство ракетных двигателей и турбин, указывается на мощную электроэнергетику, на разветвленную сеть газопроводов, по которым в будущем можно было бы прокачивать водород, на большое значение Днепра в транспортной сфере и в гидроэнергетике, на черноморские порты, которые особенно важны для экспорта продукции высокоразвитого сельского хозяйства. В отдельной главе указывается на огромные перспективы Украины в области возобновляемой энергетики, ведь "солнца и особенно ветра в стране предостаточно".

Завод Volkswagen в Эмдене. Алюминий и литий необходимы для выпуска электромобилей Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Возвращаясь к запасам полезных ископаемых, авторы подчеркивают, что "независимая Украина могла бы стать весомым конкурентом России на рынке сырья и минералов". Более того, "присоединившаяся к ЕС Украина превратилась бы со временем в важного стратегического партнера в системе западных экономик".

В качестве примера ученые ITEL приводят магний, который весьма важен для легирования алюминиевых сплавов. В настоящее время порядка 80% его добычи приходятся на Китай: "Если в случае конфликта поставки магния прекратятся, в кратчайшие сроки встанет значительная часть алюминиевой промышленности, а тем самым и автомобильной отрасли". По объемам добычи магния Россия занимает второе место, но мощности по его переработке у нее значительно ниже и лишь ненамного превышают мощности Украины, говорится в статье.

Россия борется за роль доминирующего экспортера сырья

Конкуренция со стороны Украины будет угрожать экономическим позициям России на мировом рынке и тем самым ее политическому влиянию. Видя усиливающийся глобальный тренд на декарбонизацию, руководство РФ не может не осознавать, что ценность российских энергоносителей как экспортного товара будет снижаться, считают авторы статьи.

"Поэтому можно исходить из того, - приходят они к выводу, - что нападение на Украину было продиктовано не только стремлением укрепить свою власть, но и преследовало цель получить доступ к украинским полезным ископаемым и материалам. Они помогли бы России сохранить в эпоху декарбонизированной экономики роль доминирующего поставщика сырья".

Украина сможет сыграть большую роль в производстве и экспорте "зеленой" электроэнергии Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

Иными словами, "ценные полезные ископаемые вблизи западной границы России усилили у Путина желание вторгнуться в мирную страну, которая обладает значительными ресурсами для "зеленой" энергетики и чьи ценные месторождения таких полезных ископаемых, как литий, кобальт, никель и редкоземельные металлы, еще требуют подробного изучения".

На основе проведенного анализа географического распределения украинских ресурсов ученые Немецкого института лития делают также недвусмысленный военно-политический вывод: "Оккупированные Россией в данный момент регионы Украины представляют собой нечто гораздо большее, чем просто определенный процент территории страны: они являются неотъемлемой частью Украины и незаменимой базой для ее индустриального и экономического восстановления после войны".

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