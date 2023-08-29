Природные ресурсы Украины и аппетиты Кремля

Украина известна миру прежде всего как аграрное государство. Однако полезные ископаемые являются не менее важным фактором, когда речь идет о том, что стоит на кону в войне России против Украины.

Руда, которую достают с глубины одного километра неподалеку от города Днепрорудное Запорожской области, является крайне ценным ресурсом для промышленности из-за высокого содержания железа - более 60 процентов. До масштабного военного вторжения России львиная доля 4,5 млн тонн руды, которую ежегодно добывали на Запорожском железорудном комбинате (ЗЖК), поставлялась на экспорт - в Словакию, Чехию и Австрию. Шахты вокруг Днепрорудного приносили Украине сотни миллионов евро валютной выручки. Около трети добываемой руды поставлялись на меткомбинаты в Запорожье, откуда также преимущественно экспортировались - уже в виде готовой металлопродукции.

С 2022 года Днепрорудное, расположенное на южном берегу бывшего Каховского водохранилища, оккупировано российскими войсками. Украинские, словацкие и чешские инвесторы, которым принадлежал ЗЖК, потеряли свой актив. А руда теперь поставляется в Россию.

Нет природных ресурсов - нет валюты

Экспорт железных руд из Украины по итогам 2022 года, согласно данным таможенных органов, которые приводит в своей аналитической записке консалтинговая компания GMK Center, сократился по сравнению с предыдущим годом почти на 60 процентов. Оккупация части месторождений - одна из причин такого падения экспорта. В целом, по подсчетам канадского аналитического центра SecDev, Россия контролирует на оккупированных территориях месторождения полезных ископаемых стоимостью около 12 трлн долларов США. Кроме железных руд это и другие критические сырьевые ресурсы для металлургии, такие как каменный уголь, титан и марганец. А также золото, природный газ, нефть, каолин, соль, гипс, цирконий и уран.

Руины завода "Азовсталь" в Мариуполе, 11 мая 2022 года Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Крупнейший в Украине Криворожский железорудный бассейн и расположенные в нем комбинаты россиянам захватить не удалось. Однако этот промышленный регион находится под постоянными обстрелами с сопредельных оккупированных территорий. "Главный расчет Москвы - максимально уничтожить экономический потенциал Украины. Политическая выгода для России от разрушения украинского экономического потенциала даже выше, чем от завладения ресурсами", - убежден Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований в Киеве.

В беседе с DW экономист говорит о драматических последствиях разрыва цепочек поставок сырья для украинской промышленности. Если в 2021 году Украина экспортировала около 20 млн тонн металлургической продукции, то за первое полугодие 2023 года - всего 2,5 млн тонн. Если экстраполировать этот показатель в годовое исчисление, то можно говорить о сокращении на 80 процентов. Крупнейшие украинские меткомбинаты в Мариуполе были уничтожены. Остальные предприятия отрасли на неоккупированных территориях борются за выживание.

Контроль за природными ресурсами как инструмент Кремля

По некоторым подсчетам, до 80 процентов украинского угля находятся на оккупированных Россией территориях. Залежи особенно ценного с энергетической точки зрения антрацита полностью оказались под оккупацией. Украинские металлургические предприятия, как подтверждают данные таможни, импортируют антрацит из Соединенных Штатов Америки и Южной Африки. Логистика такого импорта крайне дорога, учитывая блокаду Россией украинских портов. Уголь приходится разгружать в Польше или Румынии и дальше везти по железной дороге. Такие же проблемы с логистикой у украинских промышленных предприятий и при экспорте готовой продукции. Это ставит под вопрос долгосрочную конкурентоспособность украинской металлургии в сегодняшних условиях. "Главная задача России - создать картинку, что Украина - это failed state, а выбранный ею путь, отдельный от России, несостоятелен", - уверен Ярослав Жалило.

Нехватка сырья, дорогая и сложная логистика... Конкурентоспособность украинской металлургии сегодня под вопросом Фото: Sasha Gusov/Axiom Photographic/Design Pics/picture alliance

Оливия Лазард из аналитического центра Carnegie Europe считает контроль над украинскими природными ресурсами одной из целей военного вторжения России. Как констатирует брюссельская политолог, это вписывается в модель поведения Москвы на международной арене. "Уже не один год мы можем наблюдать, как Кремль с помощью наемников "группы Вагнера" стремится взять под контроль природные ресурсы в Африке, такие как золото или бриллианты. Но и многие другие полезные ископаемые, критически важные для "зеленого перехода" в экономике, такие как литий, редкоземельные материалы и кобальт", - отметила Лазард в интервью DW.

За полгода до масштабного российского вторжения Украина подписала с Европейским Союзом соглашение о стратегическом сырьевом партнерстве. Документ предполагает сотрудничество в разведке и добыче полезных ископаемых, которые считаются критически важными для "зеленой трансформации". В список "критических" элементов входят 30 видов сырья. Две трети из них представлены в украинских недрах, говорят эксперты. В то же время, риски, связанные с изменениями климата, усиливают аппетиты Москвы, считает Оливия Лазард. "В понимании России дефицит ресурсов, вызванный климатическим кризисом, сделает ее в будущем одним из ключевых игроков с точки зрения обеспечения энергоресурсами, а также продовольствием и питьевой водой. Выход из зерновой сделки показывает, что Россия не гнушается даже тем, чтобы брать в заложники своих политических амбиций глобальную продовольственную безопасность. Природные ресурсы расширяют возможности России в противостоянии с ЕС и НАТО", - отмечает брюссельская эксперт.

Литий в центре внимания?

Одним из наиболее привлекательных полезных ископаемых является литий, используемый в аккумуляторных батареях электромобилей и электронике. Украина уже несколько лет активно пытается привлечь иностранных инвесторов, рекламируя "самые большие в Европе запасы лития". Однако официальной информации о масштабах запасов этого стратегического сырья нет. "Это государственная тайна, вам этого никто не скажет", - отметил в разговоре с DW Дмитрий Кащук из инвестиционно-консалтинговой компании Geological Investment Group.

В Южной Америке (как на этом фото из Аргентины) литий добывают открытым способом, что значительно дешевле Фото: AIZAR RALDES/AFP

Россия посягает как минимум на два из четырех известных месторождений лития в Украине. Месторождение Крутая Балка в Запорожской области было оккупировано еще весной 2022 года, еще одно - вблизи поселка Шевченко в Донецкой области - находится в считанных километрах от линии фронта. В июле 2023 года австралийский инвестор European Lithium, перед войной пытавшийся получить лицензию на разработку месторождения лития на Донетчине, заявил, что больше не претендует на эти залежи. "Добыча лития в Украине, где ее нужно извлекать из твердых пород шахтным способом, вероятно, будет дороже, чем добыча в Южной Америке или других регионах, где она добывается открытым способом. Если появляются дополнительные факторы риска, связанные, в частности, с войной, рентабельность проекта ставится под вопрос", - отмечает Кащук.

По словам эксперта Geological Investment Group, кроме залежей лития под контролем россиян оказались еще три месторождения редкоземельных материалов. В то же время Дмитрий Кащук указывает на значительное количество перспективных залежей критических материалов, которые остаются вне досягаемости оккупантов. Наиболее интересными для инвесторов он считает залежи циркония, урана, а также графита и титана. "Графит также используется в производстве аккумуляторных батарей, это сырье пользуется спросом", - констатирует эксперт. Наиболее активно, отмечает Кащук, в Украине развивается добыча титана. С долей в 7 процентов мирового рынка Украина входит в пятерку ведущих производителей этого стратегически важного металла.

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