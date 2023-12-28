Как Россия обошла Германию в погоне за литием из Боливии

Литий играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей. Как Россия осваивает его месторождения в Боливии и почему Германия не смогла получить к ним доступ - у DW.

В середине декабря российское АО Uranium One Group, входящее в госкорпорацию "Росатом", и боливийская государственная компания YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) подписали в Ла-Пасе соглашение о строительстве пилотной установки по производству карбоната лития на солончаке (саларе) Уюни в провинции Потоси. Почему это соглашение так важно для России, а у Германии мало шансов на добычу лития в Боливии?

Сотрудничество России и Боливии в сфере производства карбоната лития

Сотрудничество "Росатома" и YLB было запущено в июне 2023 года, когда Uranium One Group и боливийская государственная компания подписали рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству лития на базе салара Пастос Грандес на юго-западе Боливии. Российские деловые СМИ сообщали тогда, что инвестиции "Росатома" в проект составят 600 млн долларов, а добыча лития будет осуществляться на базе благоприятной для природы российской технологии прямого сорбционного извлечения металла из литийсодержащих рассолов.

Что касается производства карбоната лития на месторождении Уюни, в деревне с названием Колча К, которого касается декабрьское соглашение сторон, то, как рассказала глава YLB Карла Кальдерон, его объемы будут различными на трех этапах. Поначалу планируется производить 1000 тонн карбоната лития в год, на втором этапе - до 8000 тонн в год, а на третьем - 5000 тонн.

Кто будет добывать литий в Боливии

Боливия наряду с Аргентиной и Чили обладает самыми крупными залежами лития в мире. На эти три государства, по оценкам аналитиков, приходится 24%, 23% и 14% мировых залежей этого металла соответственно. Резервы Боливии, по этим оценкам, составляют 21 млн тонн.

В январе 2023 года власти Боливии выбрали для добычи лития в стране консорциум китайских компаний с участием CBC Group, крупного производителя батарей CATL и горнодобывающего предприятия CMOC. Эти фирмы получили право разрабатывать два месторождения: Уюни и Койпаса. В то же время правительство президента Боливии Луиса Арсе продолжило переговоры с другими претендентами, в частности, американской компанией Lilac Solutions, которую поддерживает предприятие Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures.

"Борьба за литий идет жестко", - поясняет в беседе с DW эксперт по российско-латиноамериканским отношениям из Университета Icesi в Колумбии Владимир Рувинский. "Похоже, что стратегические альянсы создаются в соответствии с симпатиями нынешних правительств, как, например, в случае с правительством Боливии, которое отдает предпочтение китайским и российским компаниям. Однако в конечном счете эти альянсы недолговечны, поскольку по логике экономики экономические интересы превалируют над временными связями", - полагает он.

Зачем "Росатому" боливийский литий

Литий необходим для производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Ожидается, что сырье из Боливии "Росатом" будет использовать на гигафабрике в Калининградской области. Ее запуск запланирован на осень 2025 года. По оценкам экспертов, для работы этой гигафабрики потребуется около 360 тонн карбоната лития в год.

Сегодня в России литий не добывается, его импортируют из Южной Америки. Между тем, как пишет газета "Коммерсант" , "Росатом" совместно с "Норникелем" планирует заняться разработкой Колмозерского месторождения в Мурманской области мощностью 45 000 тонн карбоната и гидроксида лития в год. "Однако из-за неподготовленности инфраструктуры начало добычи там начнется не раньше 2028 года", - указывает издание со ссылкой на экспертов. Предполагаемые объемы добычи на месторождениях в Боливии и в самой России позволят РФ занять до 17% мирового рынка, подсчитали журналисты.

Германия же с ее традиционно сильным автомобильным производством, однако, в мировой гонке за право на добычу лития пока отнюдь не на лидирующих позициях. "По сравнению с Китаем, а также с другими странами, Германия пока не очень представлена в "литиевом треугольнике" Южной Америки (Боливия, Аргентина, Чили. - Ред.). Но, по крайней мере, попытки изменить это предпринимаются", - указывал в интервью DW в начале текущего года Карл Мозес, экономический эксперт из Буэнос-Айреса.

Совместный проект Боливии и ФРГ провалился

В декабре 2018 года небольшая немецкая компания ACI Systems Alemania из города Роттвайль создала с боливийской компанией YLB совместное предприятие для производства карбоната лития. Однако на фоне начавшихся в Боливии протестов, а также ошибок немецкой стороны при подготовке проекта ему так и не суждено было реализоваться. В настоящий момент компании из Германии предпринимают попытки принять участие в разработке литиевых месторождений в Аргентине и Чили.

Что касается Боливии, то ее власти неоднократно подчеркивали, что считают разработку литиевых месторождений ключевым фактором для индустриализации страны и сигнализировали готовность привлечь к подобным проектам и других международных партнеров, помимо Китая и России. "Наши визиты в Европейский Союз, Бразилию и страны БРИКС ясно показали, что интерес к нашему литию велик", - заявил президент страны Луис Арсе. В то же время он подчеркивает, что хочет быть уверенным избежать ошибок и поэтому не намерен торопиться. "Тут действует народная мудрость: у нас мало времени, поэтому мы идем не спеша", - говорит он.

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