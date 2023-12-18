Выборы в Сербии. Кому выгодна победа блока Вучича

На парламентских выборах в Сербии победу одержала коалиция президента Вучича. Она не оставила шансов сербской оппозиции. Каким будет дальнейший политический курс страны - в сторону Брюсселя или Москвы?

То, что будет происходить сейчас, давно известно, говорит в интервью DW Филипп Сварм, главный редактор новостного издания Vreme. Он сильно разочарован предварительными результатами парламентских выборов в Сербии. По его словам, теперь в стране наступит новый этап неограниченной власти Сербской прогрессивной партии (SNS) Александара Вучича. Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", возглавляемая Сербской прогрессивной партией, одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 17 декабря, набрав 46 процентов голосов. Впрочем, и до нынешних выборов партия 53-летнего Вучича практически единолично управляла страной.

Был ли шанс у оппозиции в Сербии

При таком доминантном положении Вучича в политике проевропейской коалиции "Сербия против насилия", состоящей из 15 партий - от "левых", "зеленых" и до правоцентристских - удалось добиться лишь относительного успеха. 23 процента голосов - вовсе не плохой результат, говорит политолог Душан Миленкович в беседе с DW. По его словам, либерально-демократическим партиям всегда было непросто в Сербии. Учитывая это, можно считать их нынешние результаты лучшими в истории существования многопартийной системы в Сербии.

Лидеры проевропейской коалиции "Сербия против насилия" после оглашения первых результатов выборов Фото: Marko Djurica/REUTERS

Коалиция оппозиционных сил возникла вследствие массовых антиправительственных выступлений в стране, вспыхнувших после двух трагических происшествий в начале года. В начале мая подросток устроил стрельбу в школе в Белграде. На следующий вечер 21-летний мужчина открыл огонь из движущегося автомобиля по прохожим в 60 км к югу от столицы Сербии. В результате двух трагедий погибли 18 человек, примерно столько же получили ранения. Протесты и все более жесткая эскалация в отношениях Белграда с Косово привели к тому, что Вучич назначил досрочные выборы в парламент - на два года раньше срока.

Как и ожидалось, наблюдатели на выборах и неправительственные организации сообщили о целой серии предположительных манипуляций во время голосования. Так, около 40 тысяч избирателей были привезены в Белград и другие города, чтобы на основании поддельных паспортов проголосовать за партию Вучича. Большинство организованно приехали на автобусах из Республики Сербской. Так называется та часть соседней Боснии и Герцеговины, где в основном проживают этнические сербы.

Но живущие там сербы являются гражданами другого государства и поэтому не имеют права голосовать на выборах в Сербии. Оппозиционные силы в Белграде уже обратились с жалобой по этому поводу и призвали сторонников выйти на акции протеста вечером 18 декабря.

В чем секрет успеха Вучича

Президент Сербии Александар Вучич, который много лет управляет страной как автократ, на этот раз сам не выдвигал своей кандидатуры на выборах, но задавал тон всей предвыборной кампании. Неудивительно, что, согласно соцопросу неправительственной организации СRTA, каждый четвертый житель Сербии сейчас полагает, что сам Вучич участвовал в выборах. А 60 процентов опрошенных даже уверенно заявили, что Вучич был на выборах топовым кандидатом от своей партии.

Александар Вучич на избирательном участке в декабре 2023 года Фото: Zorana Jevtic/REUTERS

Доминирование партии нынешнего президента на политическом ландшафте Сербии объясняется комбинацией целого ряда особенностей. Например, тем, что при населении в 6,8 млн человек почти 10 процентов взрослых жителей страны являются членами партии Вучича. Своих сторонников и членов партии Вучич охотно вознаграждает финансово или путем предоставления рабочих мест. Президент также подыгрывает своим избирателям, озвучивая националистические настроения в спорах вокруг Косово. Тем самым он риторически поддерживает сербских националистов, которые хотят слышать, что "Косово должно быть сербским".

С кем заигрывает Вучич: с РФ или с ЕС?

Если же говорить о прогрессе Сербии на пути в ЕС, то промежуточные результаты пока выглядят плохо. Вучич охотно демонстрирует свою антизападную позицию и обслуживает пророссийские интересы, что одобряют широкие слои сербского населения. Но укрепление отношений Белграда и Москвы в нынешних условиях крайне не нравится Евросоюзу - не мешая при этом показным объятиям Брюсселя и Белграда.

Но это рискованная игра для Европы. Именно от нее предостерегает один из бывших министров сербского кабинета. Так, пока в Сербии шло нынешнее голосование, немецкая газета Bild процитировала бывшего министра экономики Сербии Раде Баста, который заявил, что Путин использует Балканы, чтобы дестабилизировать ЕС. На каждом этапе переговоров с Брюсселем вместе с Вучичем за столом незримо находится и Путин, предупреждает Баста. Поэтому политик рекомендует ЕС как можно скорее принять в состав Евросоюза балканские страны, чтобы лишить Москву ее влияния в регионе.

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