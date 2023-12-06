В Сараево начался процесс против лидера боснийских сербов

В Сараево начался суд по делу сербского члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика. Лидер боснийских сербов обвиняется в неподчинении высокому представителю ООН в БиГ Кристиану Шмидту (Christian Schmidt) и отказе признать его решения. Открывшийся в среду, 6 декабря, судебный процесс в отношении союзника Кремля, находящегося под санкциями США, является следствием разраставшегося в последние месяцы конфликта.

Напряженность политической ситуации вокруг Республики Сербской (РС) в составе БиГ начала нарастать после подписания ее лидером Милорадом Додиком законодательной нормы о непризнании решений Шмидта и конституционного суда страны. В ответ Шмидт отменил эти распоряжения, а Додику было предъявлено обвинение в неподчинении назначенному ООН представителю по БиГ. 64-летний политик отверг обвинение и заявил о политическом преследовании. В ноябре он заявил, что судьба Боснии и Герцеговины будет решена "мирным отделением" Республики Сербской. "Процесс начался, - указал он. - Поезд покинул станцию, обратного пути нет, это окончательно".

В случае признания вины Додику грозит до 5 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность. При этом остается неясным, признает ли он приговор суда, отмечает AFP. Додик стал первым политическим лидером в Боснии, представшим перед судом за невыполнение решений высокого представителя ООН.

Высокий представитель по БиГ обладает широкими полномочиями

Пост высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине предусмотрен заключенными в 1995 году Дейтонскими соглашениями о прекращении огня на территории бывшей югославской республики, положившими конец кровопролитной войне в БиГ. Высокий представитель обладает масштабными полномочиями, включающими возможность снятия с поста политических деятелей и лишения их власти. Дейтонские соглашения были парафированы 21 ноября 1995 года после длительных переговоров в США.

После окончания боснийской войны (1992 - 1995) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорватско-боснийскую. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. В то же время существует и общее сербско-хорватско-боснийское центральное правительство. БиГ - кандидат на вступление в ЕС и НАТО, а опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан поддерживает эти устремления.

Россия в последние годы активно выступает против интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС. Решения по этим вопросам невозможны без согласия руководства Республики Сербской, которое, по мнению экспертов, пытается проводить самостоятельный курс, без оглядки на правительство в Сараево. В мае глава Республики Сербской Милорад Додик посетил Москву. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он пообещал не присоединяться к антироссийскому эмбарго.

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