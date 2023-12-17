Вучич объявил о победе своего блока на выборах в Сербии

После подсчета 80% бюллетеней коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" может рассчитывать на 129 из 250 мест в Народной скупщине, заявил президент.

Президент Сербии Александар Вучич в ночь на понедельник, 18 декабря, объявил о победе коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", возглавляемой Сербской прогрессивной партией (SNS), на внеочередных парламентских выборах в стране. "Со 127 мандатами у нас будет абсолютное большинство в парламенте", - цитирует заявление Вучича агентство AFP.

При этом, по данным институтов исследования общественного мнения Cesid и Ipsos, после подсчета 80% бюллетеней коалиция Вучича набирает 46% голосов. Это на два процентных пункта больше, чем на прошлых парламентских выборах, которые состоялись в Сербии 19 месяцев назад. Как отмечают наблюдатели, если этот результат сохранится, блок Вучича может получить большинство мест в Народной скупщине (однопалатном парламенте) Сербии, гарантировав себе 115 из 250 мандатов.

На втором месте - оппозиционная группа "Сербия против насилия". К моменту публикации она набирала 23% голосов избирателей, которые дают ей право на минимум 57 мест в парламенте.

Депутаты Скупщины избираются на четыре года. По данным Республиканской избирательной комиссии, правом голоса на текущих выборах обладают 6,5 млн человек.

Внеочередные парламентские выборы были назначены в Сербии после того, как 1 ноября 2023 года Вучич распустил Народную скупщину на фоне массовых протестов против "пропаганды насилия".

Блок "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться"

Сербская прогрессивная партия - основная сила в блоке "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". С 2014 года SNS руководил Вучич, хотя в мае 2023 года он официально ушел с поста главы этой политической силы. Помимо нее в блок входят: партия пенсионеров, две "крестьянские" партии, две социал-демократические партии и еще несколько консервативных партий и движений.

Перед внеочередными парламентскими выборами в Сербии некоторые наблюдатели указывали, что активное участие в избирательной кампании принимает Россия, в том числе посредством пропаганды в СМИ.

В Сербии 17 декабря прошли также прошли выборы мэров в более 60 городов и поселков, главы администраций которых ушли в отставку после назначения выборов в парламент.

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