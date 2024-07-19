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Экономика и бизнесСербия

Сербия и ЕС подписали соглашение о добыче и поставках лития

Алексей Волошинов
19 июля 2024 г.

Евросоюз и правительство Сербии подписали соглашение о поставках лития в ходе "саммита по важнейшим видам сырья".

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) прибыл в Белград для встречи с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) прибыл в Белград для встречи с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Правительство Сербии и Европейский Союз подписали соглашение о развитии поставок материалов для аккумуляторов в ходе "саммита по важнейшим видам сырья" в Белграде, сообщает агентство AFP в пятницу, 19 июля. На подписании документа присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он приветствовал заключение соглашения и заявил, что поможет Европе сохранить свою независимость и представит возможности для увеличения производства батарей и электромобилей.

Возобновление добычи лития в Сербии

В начале июля этого года конституционный суд Сербии отменил решение об остановке горнодобывающего проекта стоимостью 2,4 млрд долларов на западе страны в долине Ядар, где находится крупнейшее месторождение лития в Европе. В 2021 году планы по разработке рудника в Ядаре спровоцировали крупные экологические протесты в Белграде.

Вучич провозгласил поворот в сторону ЕС от Китая

Ранее в интервью газете Handelsblatt президент Сербии Александар Вучич рассказал, что Белград будет осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития с Германией и Евросоюзом, а не Китаем. Он связал с этим проектом большие надежды на развитие сербской экономики и ускорение интеграции страны в ЕС.

Отвечая на вопрос корреспондента о возможном доступе к месторождению производителей из Китая, Вучич сказал, что сообщил им, что Белград "обсуждает данную тему с европейцами". "Мы лояльны Европе", - добавил он, заверив, что не ведет переговоров с представителями КНР.

Польза от сделки с Сербией для экономики ЕС и ФРГ

Литий - легкий щелочной металл, который необходим для производства ключевого элемента электромобилей - аккумуляторных батарей. "Мы сможем ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития. Этого достаточно для производства 1,1 млн электромобилей. Так что мы будем в состоянии обеспечивать примерно 17% европейского рынка", - заявил Александар Вучич. На данный момент на рынке поставок лития в ЕС доминирует Китай.

Вучич добавил, что хочет сохранить процесс создания добавленной стоимости внутри страны, поэтому планирует наладить производство аккумуляторных батарей и экспортировать только часть лития в виде сырья. 

В интервью Handelsblatt президент Сербии также сообщил, что переговоры о производстве батарей уже ведутся с представителями европейского автопрома. В частности, он упомянул концерны Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis. Зампредседателя Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович после подписания сделки, в свою очередь, заявил, что Сербия "может стать первой страной ЕС с полной цепочкой поставок от добычи лития до производства электроавтомобилей".

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