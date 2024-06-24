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Лидеры Аргентины и Германии обсудили полезные ископаемые

Анатолий Арни
24 июня 2024 г.

Аргентинский президент Хавьер Милей встретился в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Совместная пресс-конференция была вычеркнута из программы визита по желанию аргентинской стороны.

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Президент Аргентины Хавьер Милей и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Берлине
Президент Аргентины (слева) и канцлер ФРГ на встрече в БерлинеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Президент Аргентины Хавьер Милей и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече в Берлине в воскресенье, 23 июня, обсудили "радикальные экономические сдвиги в Аргентине" и наличие в южноамериканской стране "критически важных полезных ископаемых". Об итогах мероприятия сообщили канцелярии обоих государственных лидеров.

Встреча Милея и Шольца и их команд "показала двух лидеров со сходящимся видением, с одинаковыми принципами и ценностями в международной политике и сосредоточенными на решении ключевых геополитических задач для Запада", заявил представитель офиса Милея Мануэль Адрони. По его словам, канцлер и президент Аргентины затронули тему полезных ископаемых - речь может идти об огромных запасах лития в Аргентине, который используется в "зеленой энергетике", отмечает агентство AP.

Для стремящейся к отказу от углерода Германии литий является желанным ресурсом, а Аргентина по объемам его залежей занимает второе место в мире, уступая лишь Боливии.

В сообщении правительства Германии по итогам встречи Милея и Шольца было указано лишь, что лидеры стран обсудили "последствия, которые радикальные экономические реформы Милея могут иметь для Аргентины", а также важность "социальной сплоченности".

По данным правительства Аргентины, на повестке дня также стоял вопрос поддержки Украины и Израиля, торговое соглашение между ЕС и странами южноамериканского торгового блока Меркосур, а также опасения по поводу предстоящих президентских выборов в Венесуэле, на которые вновь выдвинулся Николас Мадуро.

Милей отказался от пресс-конференции после беседы с Шольцем

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) ранее указал, что визит Милея к Шольцу "будет очень коротким" и проводится "явно по желанию президента Аргентины". При этом Милей заранее сообщил, что не желает встречаться со СМИ после переговоров с канцлером, как это традиционно бывает в ходе подобных визитов.

Накануне встречи с Шольцем Милей посетил Гамбург, где ему вручили награду немецкого праволиберального "Общества имени Фридриха фон Хайека". Представители общества посчитали Милея лидером, давшим южноамериканскому государству возможность встать на путь, "который вернет страну к процветанию".

В Гамбурге в день вручения награды Милею также прошли митинги против этого мероприятия. Один из слоганов активистов - "Нет награде ультраправым". Милей известен своими политическими знакомствами именно в этой среде - так, во время визита в США после инаугурации он предпочел встретиться не с действующим президентом страны Джо Байденом, а с поддерживающим "правую" риторику Дональдом Трампом.

В Испании, которую Милей посетил в своем европейском турне перед ФРГ, он также предпочел встретиться с представителями правых - он получил медаль от главы правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, - члена консервативной Народной партии, которая находится в оппозиции по отношению к левоцентристскому правительству Испании.

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