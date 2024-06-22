В Гамбурге - протесты против вручения награды Хавьеру Милею

В Гамбурге сотни людей вышли в субботу, 22 июня, на демонстрацию против вручения президенту Аргентины Хавьеру Милею награды немецкого праволиберального "Общества имени Фридриха фон Хайека". Решение вручить медаль политику с правопопулистскими взглядами раскритиковали сразу две группы активистов, запланировавшие к приезду Милея демонстрации, пишет агентство AFP.

По данным полиции, как минимум 360 активистов собрались на демонстрации под слоганом "Нет награде ультраправым, нет медали Милею". Акция прошла у отеля в Гамбурге, где состоялась церемония награждения Милея. Другое мероприятие со схожими воззваниями было также запланировано на 22 июня, но позднее отменено организаторами.

"Общество Хайека" критикуют из-за потакания правым популистам

Сам факт вручения Милею "медали Хайека" не является сюрпризом. Австрийский экономист Фридрих Август фон Хайек считается отцом неолиберализма, что вполне соотносится с имиджем Милея, который преподносит себя общественности в качестве первого в мире президента-либертарианца. Представители "Общества Хайека" обосновали вручение премии аргентинскому лидеру тем, что он предоставляет южноамериканскому государству возможность встать на путь, "который вернет страну к процветанию".

Активисты же указывают, что праволиберальное "общество Хайека" недостаточно дистанцируется от правых популистов. К этому спектру политиков многие критики относят и Милея из-за его высказываний и связей - к примеру, аргентинский лидер во время своей поездки в США вскоре после инаугурации не стал встречаться с действующим президентом страны Джо Байденом, но встретился с экс-президентом Дональдом Трампом, пользующимся поддержкой населения с "правыми" взглядами. Милей после вступления в должность также не посещал Бразилию, хотя страна является важнейшим торговым партнером Аргентины. Однако он нашел время на визит к президенту Сальвадора Найибу Букеле, который ввел в стране биткойн в качестве официального платежного средства и посадил за решетку десятки тысяч людей.

На вручении Милею медали в Гамбурге присутствовали около 200 зрителей. Среди них был бывший глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), который в прошлом году попал в поле зрения немецкой контрразведки - по данным СМИ, это может быть связано с громким процессом против "рейхсбюргеров", планировавших переворот в ФРГ. Кроме того, на мероприятии присутствовала член бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch).

При этом Милей, известный своими популистскими заявлениями, а также критикой социализма, в своей речи во время награды воздержался от подобных высказываний и не стал как-либо упоминать Германию, отмечает dpa.

Милей встретится с Шольцем в Берлине

Вручение премии в Гамбурге - лишь одна из причин, по которым Милей посетил ФРГ. Гораздо больше внимания привлекает его встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), запланированная на 23 июня в Берлине. При этом Милей заранее отказался от совместной пресс-конференции по итогам беседы с канцлером.

Сообщения о визите Милея в ФРГ уже около месяца критикуют различные активисты и связанные с защитой окружающей среды организации. Помимо ослабления экологического законодательства в Аргентине, Милею вменяют в вину ограничение права на демонстрации в стране, замораживание пенсий и отсутствие социальной поддержки граждан.